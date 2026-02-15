Укр
Экс-игрок сборной Украины воевал за РФ: ВСУ ликвидировали известного футболиста

Алексей Тесля
15 февраля 2026, 17:35
Летом 2025 года Сергей Петров вступил в ряды российских войск и был зачислен в одно из штурмовых подразделений.
На фронте ликвидирован Сергей Петров

  • Экс-нападающего молодежной сборной уничтожили в Донецкой области
  • Петров вступил в ряды войск РФ и был зачислен в штурмовое подразделение

Украинские военнослужащие уничтожили бывшего футболиста, который после начала полномасштабной войны перешёл на сторону РФ и подписал контракт с российской армией и воевал на стороне агрессора.

Речь идёт о Сергее Петрове — экс-нападающем украинских клубов и молодежной сборной, уничтоженном во время боевых действий в Донецкой области под Покровском. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на оккупационную "федерацию футбола Евпатории".

По имеющейся информации, летом 2025 года Петров вступил в ряды российских войск и был зачислен в одно из штурмовых подразделений, однако его участие в боевых действиях продолжалось всего несколько месяцев.

Согласно открытым данным, он родился 21 мая 1997 года в Евпатории (Крым). Футбольную карьеру начинал во Владимире в академии "БРВ-ВИК", затем продолжил обучение в системе Волынь (Луцк).

В дальнейшем Петров выступал за юношеские и молодёжные составы клуба, а позже дебютировал в украинской Премьер-лиге. За карьеру он играл за Волынь, Зирка, Львов, Рух, Металлист 1925 и Агробизнес, а также провёл один матч за молодежную сборную Украины U-21.

После 2022 года футболист вернулся в оккупированный Крым, где играл за местные команды "Алустон" и "ТаврияЭнерго". Кроме того, в его карьере был период выступлений в Узбекистане — за клубы "Машал" и "Коканд-1912".

Устранение главарей оккупантов: что известно

По предварительной информации, ранее в результате взрыва на территории так называемой "ЛНР" могли получить ранения представители местных силовых органов.

Сообщается, что среди вероятно пострадавших — исполняющий обязанности "заместителя министра МВД ЛНР". Также появилась информация о возможном ранении "заместителя начальника уголовного розыска МВД ЛНР".

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов. Актер Николай Ткаченко добровольно пошел воевать с Украиной.

Как ранее сообщал Главред, в Крыму ликвидировали воевавшего в Украине главаря "Эспаньолы". Бандформирование "Эспаньола" обустроило свою неформальную базу в захваченном РФ Севастополе.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

война в Украине сборная Украины по футболу
Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

