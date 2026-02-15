Экс-игрок сборной Украины воевал за РФ: ВСУ ликвидировали известного футболиста

Летом 2025 года Сергей Петров вступил в ряды российских войск и был зачислен в одно из штурмовых подразделений.

На фронте ликвидирован Сергей Петров / Коллаж: Главред, фото: ФК Волынь, ФК Агробизнес

Важное:

Экс-нападающего молодежной сборной уничтожили в Донецкой области

Петров вступил в ряды войск РФ и был зачислен в штурмовое подразделение

Украинские военнослужащие уничтожили бывшего футболиста, который после начала полномасштабной войны перешёл на сторону РФ и подписал контракт с российской армией и воевал на стороне агрессора.

Речь идёт о Сергее Петрове — экс-нападающем украинских клубов и молодежной сборной, уничтоженном во время боевых действий в Донецкой области под Покровском. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на оккупационную "федерацию футбола Евпатории".

По имеющейся информации, летом 2025 года Петров вступил в ряды российских войск и был зачислен в одно из штурмовых подразделений, однако его участие в боевых действиях продолжалось всего несколько месяцев.

Согласно открытым данным, он родился 21 мая 1997 года в Евпатории (Крым). Футбольную карьеру начинал во Владимире в академии "БРВ-ВИК", затем продолжил обучение в системе Волынь (Луцк).

В дальнейшем Петров выступал за юношеские и молодёжные составы клуба, а позже дебютировал в украинской Премьер-лиге. За карьеру он играл за Волынь, Зирка, Львов, Рух, Металлист 1925 и Агробизнес, а также провёл один матч за молодежную сборную Украины U-21.

После 2022 года футболист вернулся в оккупированный Крым, где играл за местные команды "Алустон" и "ТаврияЭнерго". Кроме того, в его карьере был период выступлений в Узбекистане — за клубы "Машал" и "Коканд-1912".

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

