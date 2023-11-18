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В Кременной взорвали главарей силовиков "ЛНР": в Сети узнали подробности

Алексей Тесля
18 ноября 2023, 19:08
Вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной ("ЛНР") сгорел УАЗ "Патриот" силовиков "ЛНР".
ЛНР
В Кременной взорвали "шишек" из "МВД ЛНР" / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Astra

В результате взрыва на территории террористической "ЛНР", предположительно, могли ранения мог получить "врио замминистра МВД по ЛНР".

Кроме того, под удар также мог попасть "замначальника уголовного розыска МВД ЛНР". Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Astra.

Отмечается, что вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной ("ЛНР") загорелся УАЗ "Патриот", за рулем которого находился "замначальника УУР МВД ЛНР" подполковник полиции Владимир Пахоленко.

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При этом с ним же в машине был "врио заместителя министра МВД по ЛНР" подполковник полиции Олег Шумилов.

По полученным данным, оба госпитализированы - у них диагностированы осколочные ранения. Проводится проверка.

Ранее стали известны детали ликвидации бывшего "министра внутренних дел ЛНР". В результате взрыва ликвидирован так называемый депутат "верховного совета ЛНР" от российской партии ЛДПР.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ. Российский полковник Андрей Кондрашкин был уничтожен в Андреевке под Бахмутом после взрыва дрона-камикадзе.

Напомним, ВСУ ликвидировали легендарного боевика "казака Бабая". Российский наемник и террорист Александр "Бабай" Можаев был уничтожен украинской армией на запорожском направлении.

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