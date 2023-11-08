Ликвидация бывшего "министра внутренних дел ЛНР": в ГУР раскрыли детали

В результате взрыва ликвидирован так называемый депутат "верховного совета ЛНР" от российской партии ЛДПР.

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В Луганске ликвидировали Михаила Филипоненко / Коллаж: Главред: Фото: t.me/DIUkraine

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности уничтожения предателя Михаила Филипоненко, который ранее служил у российских оккупантов на должности "министра внутренних дел" террористической "ЛНР".

"8 ноября 2023 года в 08:40 в результате взрыва автомобиля был ликвидирован так называемый депутат так называемого "верховного совета лнр" от российской партии ЛДПР - Филипоненко Михаил Юрьевич", - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что уничтоженный предатель был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам. При этом сам Филипоненко лично жестоко пытал людей.

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"Военный преступник Филипоненко, ранее занимавший должность так называемого министра внутренних дел террористического образования "ЛНР", жил по адресу г. Луганск, улица Парашютная, 48", - уточнили украинские военные разведчики.

По их словам, специальную операцию по ликвидации палача Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления.

"Главное управление разведки Министерство обороны Украины предостерегает: все адреса проживания предателей и мест их службы террористической России на временно оккупированных территориях Украины известны. ГУР МО Украины констатирует ― все военные преступники и коллаборанты получат справедливое возмездие", - добавили в ГУР.

Ликвидация Филипоненко

Ранее сообщалось о том, что во временно оккупированном Луганске 8 ноября был уничтожен известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка.

На Филипоненко уже ранее совершали покушение, но тогда коллаборанту удалось выжить. 21 февраля 2022 года в ОРЛО заявляли, якобы у здания "представительства ЛНР в СЦКК" было взорвано авто экс-начальника "милиции ЛНР". Коллаборант тогда уцелел, только пострадал его водитель.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ. Российский полковник Андрей Кондрашкин был уничтожен в Андреевке под Бахмутом после взрыва дрона-камикадзе.

Напомним, ВСУ ликвидировали легендарного боевика "казака Бабая". Российский наемник и террорист Александр "Бабай" Можаев был уничтожен украинской армией на запорожском направлении.

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