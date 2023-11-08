Украинские бойцы ночью сбили управляемую авиаракету россиян из ПЗРК Stinger - Наев

Командующий Объединенных Сил ВСУ отметил, что потерь среди личного состава и военной техники нет.

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Наев рассказал о сбитии ракеты из ПЗРК Stinger / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в ночь на 8 ноября мобильная огневая группа из ПЗРК Stinger уничтожила управляемую авиационную ракету.

"Сегодня ночью на Сумском направлении мобильной огневой группой из ПЗРК Stinger была уничтожена управляемая авиационная ракета. Отмечу, что ракета, которая была запущена с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны, была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск Воздушных сил ВС Украины", - сообщил Наев в своем Telegram-канале.

Командующий подчеркнул, что потерь среди личного состава и военной техники нет.

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Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что украинские бойцы находятся в 10 км от Бахмута. Защитникам Украины удалось ближе подойти к Бахмуту. Также Украинские воины имеют успехи возле ивового на Запорожье.

ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины. Известно, что сейчас там может действовать примерно один батальон украинских военнослужащих - они удерживают позиции в центре крынок и прилегающих районах.

В ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки. Россияне на Таврическом направлении начинают отказываться идти в атаку. В ОСУВ "Таврия" отметили, что количество потерь противникав живой силе начало расти.

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