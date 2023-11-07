Россияне готовы к третьей волне штурма: что задумали оккупанты под Авдеевкой

Начальник Авдеевской городской военной администрации сообщил, что штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью.

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Россияне подготовились к третьей волне штурмов / коллаж: Главред, фото: Facebook, командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap.live

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российские войска, скорее всего, уже готовы к третьей волне штурма Авдеевки в Донецкой области, но погодные условия не дают им применять технику.

"Третья волна однозначно будет. Враг перегруппировывался после второй неудачной волны своих штурмовых действий. Подтягивали они резервы техники и личного состава. Скорее всего, они уже готовы к третьей волне, но погодные условия не дают им применять технику, потому что почти неделю падал обильный дождь, почвы очень тяжелые, и техника не едет по таким почвам", - рассказал Барабаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

В то же время, по его словам, российские штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью.

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"По большей части, конечно, что больше внимания у них к северу от города", - добавил начальник МВА.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат. Российские оккупанты понесли большие потери в результате "мясных" штурмов позиций ВСУ на Авдеевском направлении.

ВСУ достигли успехов на левом берегу Херсонщины. Украинские силы продвинулись к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного и удерживают позиции в домах в крынках.

ВСУ мощно повредили ракетный корабль РФ с "Калибрами". ВСУ 4 ноября атаковали судостроительный завод в Керчи во временно оккупированном Крыму. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

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