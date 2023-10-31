Оккупантов больше 40 тысяч: враг готовит новое наступление на Авдеевку - Барабаш

В данный момент, российские оккупанты на Авдеевском направлении перегруппировываются. Украинские войска готовятся к отражению третьей с 10 октября атаки врага.

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Враг готовит новое наступление на Авдеевку - Барабаш / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, командование Объединенных Сил ВС Украины

Сейчас в районе Авдеевке находится по крайней мере 40 тысяч российских военных, город постоянно подвергался артиллерийским обстрелам, а также подвергался авиабомбардировкам от российской авиации. Об этом сообщил Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации в эфире телемарафона.

По его словам, российские силы продолжают накапливать свои силы под Авдеевкой.

"Очень много враг проводит подтягивания сил и личного состава, и техники разной. Есть информация от местных жителей, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, приближенных к Авдеевке", - отметил Барабаш.

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Согласно его анализу, в данный момент на Авдеевском направлении вражеская армейская группировка уже превышает количество в 40 тысяч человек, которое ранее оценивали украинские разведчики.

"Думаю, оккупантов больше, чем 40 тысяч, потому что именно на Донецком направлении в свое время под 100 тысяч было сконцентрировано. Конечно, что они в свое время перебрасывали и на Запорожское направление, и на Бахмутское направление. Сейчас есть информация, что подтягивают и с Купянского направления на Авдеевский, и из Мариуполя даже перебрасывали силы", – подчеркнул глава Авдеевской МВА.

Он заявил, что вскоре вражеская сторона начнет следующую волну атаки на населенный пункт и позиции украинских военных на Авдеевском направлении.

"Ждем, видим, понимаем. Ребята готовятся к очередной волне, это уже третья волна будет с начала этого обострения с 10 октября. Все готовятся: военные, мы как представители власти на месте, коммунальщики наши готовятся, врачи также", – заявил Барабаш.

Он отметил, что россияне продолжают применять тактику "мясных штурмов", используя большое количество своих войск. при этом и позиции украинских воинов, и сама Авдеевка подвергаются жестоким ударам со стороны врага. Например, город Авдеевка ежедневно обстреливается российскими войсками 40-50 раз, и в последние дни враги также проводят от 6 до 12 авиабомбовых ударов ежедневно.

"По позициям вообще там сотни обстрелов массированных за сутки. Слышим и стрелковые бои, которые не утихают там также круглосуточно", – отметил руководитель Авдеевской МВА.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, в районе Авдеевки собрали от 40 тысяч оккупантов и 300 танков, но количество боевых столкновений там стало меньше, чем под Марьинкой. Вооруженные силы Украины не намерены покидать город.

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, российские оккупанты на Авдеевском направлении несут еще большие потери, чем во время предыдущей наступательной операции под Бахмутом.

Также, в наступлениях под Авдеевкой, Российская Федерация использует отряды пехоты "Шторм-Z", которые понесли от 40 до 70 процентов потерь своего личного состава за несколько дней. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

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