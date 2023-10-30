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Россия стянула под Авдеевку 40 тысяч войск и 300 танков, ВСУ не оставят город

Андрей Ганчук
30 октября 2023, 15:36
У оккупантов России есть определенные успехи под Авдеевкой, которые могут осложнить снабжение ВСУ в городе, пишут журналисты Financial Times.
Авдеевка, ВСУ
Оккупанты хотят окружить Авдеевку, но ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Войска России собрали в районе Авдеевки до 40 тысяч оккупантов и 300 танков, однако количества боевых столкновений там стало меньше, чем под Марьинкой. ВСУ не собираются оставлять город. Тем временем на Западе пишут, что у оккупантов есть определенные успехи на Авдеевском направлении – россияне контролируют фланги города, и это может осложнить снабжение украинских войск в Авдеевке.

"Никто не собирается отходить"

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире всеукраинского телемарафона UA Разом заявил, что Силы обороны Украины не собираются отходить из Авдеевки, где продолжается наступление оккупантов.

"Никто не собирается отходить", - сказал военный.

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Также он добавил, что российские войска собрали на Авдеевском направлении до 40 тысяч военных и до 300 танков. Впрочем, количества вражеских атак стало меньше, чем под Марьинкой.

"Там напряжение уже не спадает достаточно долго. Например, вчера активность врага на Марьинском направлении была даже больше, чем на Авдеевском. Около Марьинки ежедневно фиксируется 20-25 попыток штурмовать наши позиции. В настоящее время враг остается без успеха, теряет личный состав, некоторую технику и отходит назад. Но все время снова пытается идти вперед", - подчеркнул Александр Штупун.

"Россия контролирует фланги города"

Британское издание Financial Times пишет, что войска РФ, несмотря на огромные потери, сумели добиться определенных территориальных успехов.

Как утверждают журналисты, оккупанты контролируют фланги Авдевки, и такая ситуация может осложнить снабжение ВСУ в городе.

"Достижения России были скромными за последние две недели и с большими потерями, но проблема заключается в том, что Россия контролирует фланги города. Даже дальнейшее продвижение на один-два километра с флангов может осложнить снабжение города", - считает авторитетный военный аналитик, старший научный сотрудник Института исследования внешней политики (США) Роб Ли.

Главная цель оккупантов в Авдеевке

С точки зрения директора польской консалтинговой компании Rochan Consulting Конрада Музыки, главно целью российских оккупантов в Авдеевке является получение доступа к трассе М-04, чтобы восстановить движение поездов на ж/д линии Ясиноватая-Донецк, которое было прервано в результате боев в 2014 году.

Контроль над трассой, утверждает Музыка, может открыть для российских оккупантов еще один путь снабжения их войск на южном фронте.

Ситуация в Авдеевке

Войска РФ пытаются окружить Авдеевку Донецкой области, рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Украинские войска отражают атаки российских оккупантов и наносят вражеским силам серьезные потери.

Россия понесла самые большие потери за 2023 год, считают в разведке Британии. Согласно оценке аналитиков, российские оккупанты, несмотря на указания из Москвы захватывать города, не способны добиваться оперативного продвижения.

Войска России готовят новый штурм Авдеевки, сказал начальник военной администрации города Виталий Барабаш. По его словам, оккупанты перегруппировываются, в ближайшие дни ожидается их активизация.

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Авдеевка ВСУ войска России война России и Украины
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