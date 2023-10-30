Войска России готовят новый штурм Авдеевки: Барабаш назвал сроки и детали

Оккупанты России проводят перегруппировку, подтягивают большое количество техники и перебрасывают войска по другим направлениям, сказал Виталий Барабаш.

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Войска РФ готовят новое наступление на Авдеевку - глава администрации / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Минобороны РФ

Войска агрессора России проводят перегруппировку под Авдеевкой Донецкой области, в ближайшие дни ожидается новая волна штурмов. Ситуация сложная, враг продолжает оказывать давление. Об этом заявил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что российские войска в районе Авдеевки проводят перегруппировку. Они подтягивают технику и перебрасывают силы на другие направления. Оккупанты давят и пытаются штурмовать позиции.

По его словам, в ближайшие дни ожидается новая волна штурмов.

видео дня

"Сейчас в большинстве своем оккупанты проводят активности своей пехотой, идет перегруппировка с их стороны. Они подтягивают много техники, перебрасывают личный состав по другим направлениям. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна", - подчеркнул Виталий Барабаш.

Ситуация в Авдеевке

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что войска РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны Украины отражают вражеские атаки и наносят оккупантам серьезные потери.

Россия понесла самые большие потери за 2023 год во время октябрьских боев за Авдеевку, считают в разведке Министерства обороны Великобритании. По мнению аналитиков, Москва ставит политическую задачу захватывать территории, но оккупантам не удается достичь оперативного продвижения.

Россия вокруг Авдеевки собрала 40 тысяч войск и готовится атаковать коксохим, рассказали аналитики американского Института изучения войны. Оккупанты перебрасывают в район города дополнительные силы.

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