Россия вокруг Авдеевки собрала 40 тыс. войск и готовится атаковать коксохим – ISW

Оккупанты России в районе Авдеевки собрали значительные силы, однако есть сомнения относительно укомплектованности их войск, пишут американские аналитики.

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Войска РФ собираются атаковать Авдеевский коксохим - ISW / Коллаж: Главред, фото: Facebook П. Жебривского, Википедия

Российские оккупанты в районе Авдеевки Донецкой области сосредоточили около 40 тысяч войск и перебрасывают туда дополнительные силы. Захватчики намерены атаковать коксохимический завод к северу от города. Несмотря на присутствие крупной группировки войск врага, есть сомнения относительно ее укомплектованности. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW со ссылкой на представителя Таврической группировки войск ВСУ полковник Александра Штупуна говорится о том, что россияне собрали 40 тысяч оккупантов вокруг Авдеевки и перебрасывают туда дополнительные силы.

Также указано, что захватчики хотят атаковать коксохимический завод, который находится к северу от города.

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По данным военного обозревателя Константина Машовца, у россиян вокруг Авдеевки даже больше, чем 40 тысяч войск. Там действуют несколько вражеских подразделений.

Впрочем, как полагают аналитики Института изучения войны, российские подразделения, вероятно, неукоплектованы. По названию они батальоны, бригады или полки, но реальной численности военных может быть меньше.

Ситуация в Авдеевке

Россия понесла самые большие потери за 2023 год в ходе октябрьского наступления на Авдеевку, считают в разведке Британии. Аналитики пришли к выводу, согласно которому Москва ставит оккупантам задачу захватывать территории, однако они не могут достичь оперативного продвижения.

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью Главреду рассказал, как может измениться ситуация в Авдеевке. По его словам, оккупанты могут сами попасть в окружение ВСУ как минимум в двух местах в этом районе.

Россия готовит новое наступление на Авдеевку, рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Как отметил Барабаш, оккупанты хотят окружить Авдеевку и продолжают жесткие обстрелы города.

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