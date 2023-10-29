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"Город стирается с лица земли": Россия готовит новое наступление на Авдеевку

Юрий Берендий
29 октября 2023, 23:12
Российские войска перегруппировываются и готовятся к новому наступлению на Авдеевском направлении. По словам главы Авдеевской МВА - город стирается.
танки
Россия готовит новое массированное наступление на Авдеевку / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, командование Объединенных сил ВСУ

На Авдеевском направлении ситуация остается напряженной. Из-за непогоды, штурмы со стороны российских войск немного уменьшились, но они компенсируют это, увеличивая количество артиллерийских и авиационных ударов, а также применяя минометы. Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, существует определенная осознанность, что в российской армии происходит перегруппировка.

"В ближайшее время, вероятнее всего, будет новая волна их атак, новые активности, по городу. Конечно, все меняется не по дням, а по часам. Десятки обстрелов в течение суток. Город стирается", - отметил Барабаш.

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Глава администрации обратил внимание, что в армии РФ есть задача окружить Авдеевку.

"Российские оккупанты стягивают с других направлений силы и технику, человеческий ресурс. Ну, нужны какие-то победы им, а побед на других направлениях нет. То же Бахмутское, Запорожское направление - успехов нет, одни неудачи. Россиянам уже кажется, что решение задачи очень близко, несмотря на колоссальные потери живой силы, техники", — сказал он.

По его данным, в Авдеевке сейчас находится 1589 мирных жителей, которые пока не хотят покидать город.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, майор ВСУ, ветеран российско-украинской войны, Алексей Гетьман, указывает на возможность начала российского наступления на Восточном фронте незадолго до переизбрания главы кремлевского режима Владимира Путина.

По данным бригадного генерала Александра Тарнавского, потери российских оккупантов на Таврическом направлении снова начали расти и за последние сутки составили 529 человек.

В то же время, российские оккупационные силы продолжат атаку на Купянско-Лиманском направлении с целью отвести резервы ВСУ с Южного фронта. Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал военный эксперт Павел Нарожный.

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война в Украине Авдеевка
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