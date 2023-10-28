"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1256 огневых задач.

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ВСУ идут вперед / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade

Потери российских оккупантов на Таврическом направлении снова начали расти и в течение суток составили 529 человек, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Общие потери врага составили 529 человек. 1 оккупант сдался в плен. Уничтожено 36 единиц военной техники противника. В частности, 7 танков, 9 ББМ, 1 артиллерийская система, 11 БпЛА, 1 единица специальной техники, 1 зенитный ракетный комплекс "ТОР", а также склад боеприпасов врага", - написал он в Telegram.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1256 огневых задач.

видео дня

Украинский генерал уточнил, что продолжается наступательная операция Сил обороны на Мелитопольском направлении.

Враг нанес 4 авиационных удара, провел 47 боевых столкновений и совершил 1014 артобстрелов.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось. что в Авдеевке РФ понесла самые большие потери за 2023 год. Характер военных операций России остается таким же, каким и был в начале полномасштабной войны против Украины, отметили в разведке Великобритании.

Напомним, ранее ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман рассказал, ждут ли наземные операции как со стороны ВСУ, так и со стороны войск РФ. Также эксперт спрогнозировал, будет ли РФ применять тактику энергетического террора. Майор ВСУ раскрыл планы России до 1 января.

ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку, сказал министр обороны Рустем Умеров. Такие данные он привел по состоянию на 28 октября.

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