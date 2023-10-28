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"Хотят захватить все районы двух областей": майор ВСУ раскрыл планы России до 1 января

Юлия Куришко
28 октября 2023, 13:40
Генеральный штаб тоже проводит свои расчеты и планирует наступательные действия. Дальнейшие перспективы зависят от того, кто лучше подготовится, считает Гетьман.
'Хотят захватить все районы двух областей': майор ВСУ раскрыл планы России до 1 января
Гетьман рассказал о планах оккупантов до 2024 года / коллаж: Главред, фото: 95 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

В интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман рассказал, ждут ли наземные операции как со стороны ВСУ, так и со стороны войск РФ. Также эксперт спрогнозировал, будет ли РФ применять тактику энергетического террора.

"Мы будем наносить удары по их, в том числе, энергетическим объектам. Это надо обязательно делать, потому что действия россиян осложняют нам жизнь в середине страны. Они вредят не только гражданскому населению, но и структурам, связанным с военными делами. Например, россияне могут нанести удар по гражданскому объекту - швейной мастерской, которая шьет одностройку. Без света работа предприятия останавливается. И таких гражданских объектов много. Поэтому мы будем бить в ответ по российским территориям, в том числе и по окрестностям Москвы, как говорил господин Данилов", - пояснил майор ВСУ.

Гетьман добавил, что к наступательным действиям зимой будут прибегать обе стороны. Россияне попытаются наступать, потому что у них есть задача - до 1 января 2024 года захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

"Думаю, наш Генеральный штаб тоже проводит свои расчеты и планирует наступательные действия. Дальнейшие перспективы зависят от того, кто лучше подготовится, у кого будет более современная тактика, и какой из сторон удастся сосредоточить на определенных участках больше своих сил и средств. К сожалению, война не закончится ни в этом, ни в следующем году", - отметил он.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман рассказал об угрозах новых наступлений России:

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что Россия штурмует позиции ВСУ под Марьинкой и Авдеевкой. На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону.

В ВСУ рассказали, что происходит на Левобережье Херсонщины. ВСУ отодвигают линию артиллерии: уничтожают огневые позиции и наблюдательные пункты, которые оккупанты пытаются разворачивать на островах.

Десантники ВСУ нацелились на освобождение большого города и назвали направление. Один из разведчиков ВСУ говорит, что не уверен в том, удастся ли освободить Бахмут до конца зимы, однако говорит, что "ресурсы есть".

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война в Украине Алексей Гетьман
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