'Смерти Путина недостаточно': в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России

Относительно состояния здоровья Путина, он никогда не был здоровым, подчеркнул Секретарь СНБО.

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Данилов прокомментировал "смерть" Путина и изменения в РФ / коллаж: Главред, фото: СНБО, Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что российский диктатор когда-то умрет, но для изменений в России смерти Путина недостаточно, нужно гораздо больше.

"Рано или поздно каждый человек отправляется на тот свет. И Путин тоже. Подавляющее большинство нашего населения, если не сказать 99,9% желает, чтобы это произошло как можно скорее. Что касается его состояния здоровья, этот человек был нездоров, когда принимал решение атаковать страну, о которой они говорили, что мы братья, сестры. Это надо быть сумасшедшим, чтобы таким образом решать вопросы. Поэтому относительно состояния его здоровья, он никогда не был здоровым. А вопрос, когда Господь заберет его к себе, это вопрос времени", - отметил Данилов в интервью Фокуса.

Если кто-то считает, что со смертью Путина все закончится, Украина так не считает. В СНБО сообщили, что территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью.

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"Им с детства рассказывают, что надо всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это", - добавил Данилов.

"Я хочу вернуть нас всех к ситуации 2008 года, когда была атака на Грузию. Тогда отношение к грузинам было отрицательным у 80-85% россиян. Что грузины сделали плохого русским, что они их так возненавидели? Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть с карты мира. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-то изменится, это не так. Надо годы, чтобы изменилось. Прежде всего, они должны начать любить людей", - пояснил Секретарь СНБО.

Изменения в России после смерти Путина

Данилов отметил относительно изменений, которые должны произойти в России. Исторический процесс фрагментации России, который запустил Путин 24 февраля 22 года, а на самом деле еще раньше - в 2008 году, когда напал на Грузию, сейчас постепенно будет набирать обороты. По мнению секретаря СНБО, страну россиян "уже ничего не спасет".

"Они сегодня не страна, с которой считаются в мире. Многие процессы, которые касаются РФ, происходят при посредничестве Китая. Они теряют свою субъектность, это будет быстро происходить и набирать обороты", - добавил он.

Напомним, что в Сети распространяют очередную версию смерти президента РФ. Распространяется информация о смерти российского диктатора Путина. На этот раз он якобы "умер" в результате остановки сердца и в России "начинается переворот".

22 октября в появилась информация о серьезное нападение у Путина. Врачи российского диктатора говорят, что Путину чувствует себя очень плохо и до конца осени вряд ли проживет. У президента РФ якобы была остановка сердца.

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