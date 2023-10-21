"Современный Гитлер": Данилов жестко ответил на предложения о диалоге с Путиным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал предложения о прекращении огня в Украине при посредничестве Китая.
По его словам, Украина не сядет за стол переговоров, пока российские войска не покинут оккупированные территории. Об этом секретарь Совбеза заявил в интервью Kyodo News.
Он подчеркнул, что Москва уже "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран".
Вместе с тем секретарь СНБО отверг возможность прекращения огня при посредничестве Китая. "Нет никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупировать (украинскую) территорию, включая Крым", - убежден он.
Кроме того, Данилов назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом", добавив, что "современный Гитлер по имени Путин убил 500 наших детей".
Ранее сообщалось, что Путин разразился заявлением о контрнаступлении и заклянчил у Украины переговоры. Кремлевский диктатор Владимир Путин "не увидел" результатов контрнаступления сил обороны Украины и больших потерь в рядах российских оккупационных войск.
Напомним, в ОП заявили о том, что РФ добивается капитуляции, переговоры ей не нужны. Агрессор Россия должна проиграть развязанную против Украины войну – это наиболее оптимальный вариант достижения мира, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
Ранее на пресс-конференции в Пекине Путин разразился тирадой сочинений и абсурда. В частности, он придумал якобы сигналы Киева о "переговорах" с Москвой и намекнул на "диалог". Путин размечтался, чтобы украинские власти сели за стол переговоров с представителями кремлевских властей.
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