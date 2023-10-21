"Современный Гитлер": Данилов жестко ответил на предложения о диалоге с Путиным

Секретарь СНБО отверг возможность прекращения огня при посредничестве Китая.

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Алексей Данилов прокомментировал вероятность переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: СНБО, скриншот YouTube

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал предложения о прекращении огня в Украине при посредничестве Китая.

По его словам, Украина не сядет за стол переговоров, пока российские войска не покинут оккупированные территории. Об этом секретарь Совбеза заявил в интервью Kyodo News.

Он подчеркнул, что Москва уже "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран".

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Вместе с тем секретарь СНБО отверг возможность прекращения огня при посредничестве Китая. "Нет никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупировать (украинскую) территорию, включая Крым", - убежден он.

Кроме того, Данилов назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом", добавив, что "современный Гитлер по имени Путин убил 500 наших детей".

Ранее сообщалось, что Путин разразился заявлением о контрнаступлении и заклянчил у Украины переговоры. Кремлевский диктатор Владимир Путин "не увидел" результатов контрнаступления сил обороны Украины и больших потерь в рядах российских оккупационных войск.

Напомним, в ОП заявили о том, что РФ добивается капитуляции, переговоры ей не нужны. Агрессор Россия должна проиграть развязанную против Украины войну – это наиболее оптимальный вариант достижения мира, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Ранее на пресс-конференции в Пекине Путин разразился тирадой сочинений и абсурда. В частности, он придумал якобы сигналы Киева о "переговорах" с Москвой и намекнул на "диалог". Путин размечтался, чтобы украинские власти сели за стол переговоров с представителями кремлевских властей.

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