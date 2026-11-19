Президент изложил позицию Киева в отношении территориальных уступок и оценил перспективы завершения войны в 2027 году.

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Зеленский дал резкий ответ Путину по поводу оккупированных территорий / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Зеленский призвал Путина обсуждать вопрос о территориях напрямую с ним

Президент видит шанс завершить войну в следующем году под давлением США

Украина ждет от РФ списки для обмена более 1 тыс. пленных

Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать оккупантам свои земли, а любые разговоры об этом диктатор Владимир Путин должен вести непосредственно с Киевом. Также он оценил шансы на завершение войны, объяснил свое видение гарантий безопасности и рассказал о подготовке нового обмена пленными.

Главред собрал основные заявления Зеленского во время общения с журналистами после заседания "Коалиции желающих" 19 ноября.

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Что Зеленский ответил Путину по поводу территорий

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев мог пойти на уступки агрессору еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, страна вместо этого выбрала другой путь и доказала, что готова к обороне.

Отдельно глава государства обратился непосредственно к лидеру Кремля. Зеленский дал понять, что нежелание Москвы вести диалог на уровне лидеров ставит под сомнение её требования.

"Если Путин хочет говорить о территориях, пусть говорит со мной. Ты не хочешь разговаривать со мной? Что ж, тогда, вероятно, этот вопрос не так уж и важен для тебя?" - заявил Зеленский.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Пригласит ли Трамп Украину на саммит G20

Помимо жестких сигналов Москве, президент рассчитывает на поддержку Вашингтона на международных площадках.

Владимир Зеленский выразил надежду, что американская сторона включит Киев в число участников встречи лидеров "Большой двадцатки".

Глава государства подчеркнул, что считает Соединенные Штаты ключевым партнером. В то же время он признал, что окончательное решение остается за Белым домом.

"Прежде всего, я надеюсь, что Соединенные Штаты пригласят Украину. Это означает, что президент Трамп, президент Соединенных Штатов, президент наших близких союзников пригласит своих близких союзников - Украину и меня, да, и президент пригласит меня, и мы на это рассчитываем. Если нет, то нет", - сказал Зеленский.

G20 / Инфографика: Главред

Каковы шансы закончить войну в 2027 году

Президент оптимистично оценил возможность прекращения боевых действий уже в следующем году. Ключевым условием он назвал готовность Соединенных Штатов оказывать реальное влияние на агрессора.

Зеленский также отметил, что, если Вашингтон рассчитывает в будущем возобновить сотрудничество с Москвой, мир в Европе следует установить уже сейчас.

По его оценке, американское общество в основном стоит на стороне Украины и Европы.

"Поэтому сначала - закончить эту войну. Каковы шансы закончить войну? Я думаю, большие, если США будут действительно оказывать давление на Россию", - пояснил он.

Как Китай и США могут остановить Россию

Развивая мысль о внешнем давлении, Владимир Зеленский указал на экономический рычаг. Президент убежден, что если Пекин и Вашингтон действительно стремятся прекратить агрессию Кремля, первым шагом должен стать отказ от торговых отношений с Москвой.

По мнению главы государства, ресурсов для такого решения у обоих мировых центров силы достаточно.

"Китай может это сделать. США могут это сделать", - прокомментировал президент.

Позиция Китая по поводу войны / Инфографика: Главред

Что изменится для Украины после зимы

Президент не скрывал, что холодный сезон станет для украинцев сложным испытанием.

В то же время Владимир Зеленский дал понять, что возлагает надежды на изменение политической расстановки сил в Вашингтоне после победы демократов на промежуточных выборах.

"Но после зимы будет не только весна. Будет также Конгресс", - намекнул Зеленский.

Что означает аналог статьи 5 НАТО для Украины

Президент признал, что Киев и партнеры могут по-разному понимать механизм, созданный по образцу положения Североатлантического альянса о коллективной обороне.

Глава государства уточнил, что уже задал вопрос, присоединится ли к такой модели американский контингент. Ответа он пока не получил.

"Для меня статья 5 - это войска США и европейских партнеров. Силы, базы. Без этого я не уверен, что это статья 5. И второе - это реакция на агрессию. Что будут делать партнеры? Что они будут делать, если, буду скептичным, извините, не если, а когда они (россияне, - ред.) попытаются сделать это сейчас?", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что содержание гарантий должно быть понятным не только украинцам, но и бизнесу, и иностранным инвесторам. Главным критерием для него является готовность союзников действовать решительно. В качестве примера он упомянул события сентября 2001 года в Соединенных Штатах.

"Для меня самое важное - как страны будут реагировать на агрессию. Если они будут реагировать - извините, я не буду сравнивать это с трагедией, произошедшей в сентябре в США после того террористического нападения. Но это была реакция - четкая и сильная", - подчеркнул он.

По мнению президента, если Украина вместе с партнерами будет отстаивать общие ценности, механизм такой защиты нужно прописать конкретно. Членство в НАТО, по его словам, дало бы гораздо более четкий ответ.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Когда состоится новый обмен пленными с Россией

Наряду с гарантиями безопасности президент рассказал и о гуманитарном направлении. Зеленский сообщил, что Москва не возражает против очередного возвращения украинских защитников, однако Киев до сих пор не получил от российской стороны списка имен.

Глава государства выразил надежду, что результаты станут известны в ближайшее время.

"Российская сторона также согласилась на обмен военнопленными. Мы все еще ждем список и конкретную цифру - более 1 000, да? И я надеюсь, что в течение недели-двух мы увидим результаты и получим четкое понимание того, когда наши люди вернутся домой", - подчеркнул Зеленский.

Каковы потребности Украины на следующий год

Глава государства также подчеркнул, что Украине на следующий год потребуется 115 млрд евро для покрытия всех потребностей. С Евросоюзом достигнута договоренность о получении 45 млрд, но остается потребность еще в 70.

По его словам, это огромная сумма, но она обусловлена войной. Украина получает позитивные сигналы о том, что может получить не только 45 млрд евро кредита от ЕС, о котором уже достигнута договоренность, но и такую же сумму.

"Итак, это 90. 90 - это ближе к 115, чем к 45", - отметил Зеленский.

Он также надеется, что к 2028 году война закончится, но и в мирное время потребности Украины будут значительными.

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