Быстрая стирка не всегда помогает экономить электроэнергию. Эксперты объяснили, почему режим Eco может быть выгодным и какую температуру лучше выбрать. Копировать

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Экономия на стирке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему быстрая стирка не всегда экономит электроэнергию

Какая программа стиральной машины самая экономичная

При какой температуре лучше стирать белье

Многие люди выбирают быструю стирку, надеясь не только сэкономить время, но и уменьшить счета за электроэнергию. Однако короткая программа продолжительностью 15–30 минут не обязательно является самой экономичной. В некоторых случаях более длительный цикл может потреблять меньше электроэнергии. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет немецкое издание Bild, главным фактором, влияющим на энергопотребление стиральной машины, является не продолжительность программы, а температура воды.

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Почему быстрая стирка не всегда экономит электроэнергию

Короткие программы кажутся выгодными, ведь стиральная машина работает значительно меньше времени. Однако за ограниченный период техника должна выполнить все необходимые этапы стирки, в частности нагреть воду.

По данным Федерального агентства по охране окружающей среды Германии, больше всего электроэнергии во время стирки расходуется именно на нагрев воды, а не на вращение барабана.

Поэтому короткий цикл при высокой температуре может оказаться менее экономичным, чем длительная программа с более низкой температурой нагрева.

Как отмечается в материале, стирка при температуре 60 °C может потребовать примерно столько же электроэнергии, сколько 2 цикла при 40 °C или почти 3 цикла при 30 °C. Однако фактические показатели зависят от модели стиральной машины, загрузки и выбранной программы.

Какой режим стиральной машины наиболее экономичен

Для снижения расхода электроэнергии эксперты рекомендуют обратить внимание на режим Eco.

Экономные программы часто длятся 3 часа или даже дольше, однако используют более низкую температуру воды и оптимизируют её количество.

Более длительное время стирки позволяет моющим средствам эффективно удалять загрязнения без необходимости интенсивного нагрева.

Именно поэтому длительная программа Eco может быть более экономичной, чем быстрая стирка, несмотря на то, что стиральная машина работает несколько часов.

В то же время это не означает, что любая длительная программа автоматически потребляет меньше электроэнергии. Наиболее точно сравнить режимы можно по данным инструкции производителя.

Видео о том, как правильно стирать и гладить белье, можно посмотреть здесь:

При какой температуре лучше стирать белье

Для повседневной стирки не обязательно использовать высокую температуру.

Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии рекомендует следующие температурные режимы:

20–30 °C - для цветной одежды со слабыми или обычными загрязнениями.

- для цветной одежды со слабыми или обычными загрязнениями. 40 °C - для большинства повседневных изделий из белой ткани, если это разрешено этикеткой.

- для большинства повседневных изделий из белой ткани, если это разрешено этикеткой. 60 °C - для отдельных видов белья, требующих более тщательной гигиенической очистки, при условии, что ткань выдерживает такую температуру.

В большинстве случаев современные моющие средства способны эффективно удалять обычные загрязнения даже при относительно низких температурах.

Снижение температуры стирки помогает сократить потребление электроэнергии, а также может уменьшить износ тканей.

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Почему не стоит постоянно стирать только при 30 °C

Несмотря на преимущества низкотемпературной стирки, постоянное использование исключительно режимов 30–40 °C может создавать определенные проблемы.

В таких условиях в стиральной машине могут накапливаться остатки моющих средств, жира и микроорганизмы. Со временем это может привести к образованию биопленки и появлению неприятного запаха.

Немецкая промышленная ассоциация средств личной гигиены и моющих средств рекомендует примерно раз в 2 недели запускать обычную программу стирки при температуре 60 °C с соответствующим моющим средством.

Важно использовать именно стандартный режим, а не Eco 60 °C, поскольку в экономных программах фактическая температура воды может быть ниже указанной.

Такая стирка помогает ограничить накопление загрязнений и микроорганизмов внутри техники. При этом следует учитывать рекомендации производителя конкретной стиральной машины.

Как правильно ухаживать за стиральной машиной

Чтобы стиральная машина оставалась чистой и не имела неприятного запаха, важно регулярно ухаживать за её основными деталями.

По окончании стирки эксперты советуют оставлять дверцу барабана и отсек для моющего средства слегка приоткрытыми. Это поможет высушить внутренние поверхности и предотвратить накопление лишней влаги.

Также необходимо периодически очищать резиновый уплотнитель дверцы, контейнер для порошка и сливной фильтр в соответствии с инструкцией.

При необходимости можно запускать специальную программу очистки барабана или цикл при температуре не менее 60 °C, если это предусмотрено производителем.

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