Данные о движении трамваев, троллейбусов и автобусов на карте обновляются каждые три минуты, а позже интервал сократят до 1-2 минут.

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В Киеве запустили новую систему отслеживания общественного транспорта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, пресс-служба "Киевпастранса"

Коротко:

Транспорт Киева видно на карте даже во время тревог

Во время тревог данные обновляются каждые 3 минуты

Интервал планируют сократить до 1-2 минут

В Киеве заработало онлайн-отслеживание автобусов, трамваев и троллейбусов, которое не отключается во время воздушной тревоги. Запуск совпал с трудностями на транспорте столицы после баллистического удара по Киеву страны-агрессора РФ, когда 17 ноября перекрывали Северный и Южный мосты.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации в Telegram. В КГГА объяснили, почему карта не теряет транспорт при сбоях спутниковой навигации.

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"Система использует альтернативные источники данных, поэтому информация о местонахождении транспорта обновляется даже тогда, когда спутниковая навигация работает нестабильно", - говорится в сообщении.

К системе подключили весь подвижной состав КП Киевпастранс, который работает на городских маршрутах. Это касается автобусов, трамваев и троллейбусов.

Как часто обновляются данные на карте

Сейчас во время тревог информация о движении транспорта на карте обновляется каждые три минуты. Разработчики уже планируют ускорить сервис.

что отслеживается - автобусы, трамваи и троллейбусы Киевпастранса;

как часто обновляются данные во время тревоги - каждые 3 минуты;

что планируют - сократить интервал до 1-2 минут.

Сроки, когда интервал обновления сократится, пока не называют.

Где отследить автобус, трамвай и троллейбус онлайн

Посмотреть, где находится нужный транспорт, можно в разделе Транспорт online на сайте Киевпастранса. Карта показывает движение наземного транспорта по городу, в том числе во время воздушных тревог.

Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

Грозит ли Киеву транспортный коллапс из-за ударов по мостам?

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью Главреду отмечал, что сообщение между берегами имеет для столицы критическое значение, и враг это понимает.

"Они понимают, что этот мост и транспортное сообщение между берегами имеют огромное значение для экономической, социальной и в целом повседневной деятельности Киева. Соответственно, могут пытаться это сообщение нарушить", - подчеркнул эксперт.

При этом Беспалов не считает, что таким способом можно полностью остановить жизнь города.

"Полностью парализовать Киев таким способом вряд ли возможно. Разве что на определенный промежуток времени", - пояснил Беспалов.

Главную угрозу эксперт видит в том, что люди тратят на дорогу в разы больше времени, чем предусматривают нормы.

"Если люди теряют возможность за разумное время добраться из одной точки в другую, когда поездка длится не 45 минут, как по государственным строительным нормам (ДБН), а полтора, два, три или четыре часа, это прежде всего подрывает экономическую активность", - подытожил транспортный эксперт.

Транспорт Киева - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 ноября страна-агрессор РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. После удара часть метро курсировала только между станциями Сырец и Выдубичи. Без тепла остались 317 домов Дарницкого района.

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько ракет враг выпустил по столичным мостам. По его словам, по мостам Киева выпустили семь баллистических ракет: четыре по Южному и три по Северному. МВД получило поручения по реорганизации транспортных потоков в столице.

В городе обсуждают альтернативы мостам, в частности паромы и понтонные переправы. Однако специалист с позывным Флеш считает, что паромы и понтоны не обеспечат полноценного сообщения между берегами. Также рассматривается вариант строительства тоннеля под Днепром.

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