Речь идет о беспилотниках, которые могут работать без радиосигнала и не реагируют на воздействие средств радиоэлектронной борьбы.

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Россия начала применять более опасные "Молнии" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Укринформ

Что известно:

Россияне изменили тактику применения "Молний"

Дроны летят на высоте около 50 метров и пролетают до 30 км в тыл

Средства РЭБ не могут повлиять на работу таких беспилотников

Российские оккупанты начали активнее применять ударные беспилотники"Молния" с управлением через оптоволокно. В течение последних нескольких суток такие БПЛА были зафиксированы на различных направлениях фронта.

Такие беспилотники могут летать на высоте около 50 метров и проникать на глубину до 30 км вглубь украинского тыла. Об этом сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" (Бескрестнов).

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По его словам, первые попытки применения оптоволокна на "Молниях" фиксировались ещё год назад, однако тогда эта технология не получила широкого распространения.

Флеш пояснил, что опасность таких БПЛА заключается в отсутствии радиосигнала, по которому их можно обнаружить. Низкая высота полёта около 50 метров также затрудняет обнаружение беспилотников с помощью радиолокационных станций.

Дрон-камикадзе "Молния" / Инфографика: Главред

Кроме того, такие дроны могут вести разведку во время полета благодаря высокому качеству изображения. При этом средства радиоэлектронной борьбы не способны повлиять на их работу.

"Опасность таких БПЛА заключается в отсутствии радиосигнала для их обнаружения, низкой высоте полета (что затрудняет вывод РЛС), возможности вести разведку во время полёта благодаря высокому качеству изображения, а также в неспособности РЭБ повлиять на БПЛА", - отметил Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Россия планирует развернуть 20 баз для запуска дронов - об этом предупредил эксперт

Россия планирует увеличить количество площадок для запуска ударных беспилотников с 8 до 20, чтобы нарастить масштабы атак на Украину. В частности, оккупанты обустраивают новый объект в Миллерово Ростовской области, где готовят инфраструктуру для применения реактивных дронов. Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала.

На начальном этапе массового использования "Шахедов" у российской армии было около восьми основных локаций для запуска беспилотников. Среди них были Приморско-Ахтарск, Гвардейское и район мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Увеличение производственных мощностей заставило РФ пересмотреть потребности в стартовой инфраструктуре. По оценке Криволапа, россияне рассчитывали производить примерно 3000 реактивных беспилотников и ещё 2500 поршневых "Шахедов".

"Россияне пришли к выводу, что им нужно построить ещё около 12 дронопортов, чтобы довести количество этих пусковых площадок до 20. Чтобы иметь возможность диверсификации и обеспечить те объемы вооружения, которые они хотят по нам запускать", - пояснил эксперт.

Отдельно авиационный эксперт обратил внимание на то, что эти подсчёты не охватывают беспилотники-имитаторы "Гербер". Российская армия применяет их для создания ложных целей, разведки и создания помех.

Модернизация российского оружия - новости по теме

Как писал Главред, РФ проводит исследовательские испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно крупную боевую часть. Из-за такой скорости дронам-перехватчикам сложно эффективно уничтожать подобные аппараты, поэтому главная ставка в борьбе с ними - на ракеты ПВО. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Ранее сообщалось, что Россия модернизировала "Герань-5". По данным ГУР, модернизированная "Герань-5" во время маневра разгоняется до 1000 км/ч, а ее крейсерская скорость превышает 450 км/ч. Дальность полета дрона составляет 1000 км, а боевая часть весит 90 кг.

Напомним, противник начал применять увеличенную версию беспилотника "Гербера-2", способную преодолевать до 1 200 км и нести боевую часть весом до 25 кг. Как сообщают в ГУР Минобороны, расширение возможностей БПЛА может свидетельствовать о выходе его применения за пределы Украины.

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