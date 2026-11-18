Настой готовят всего из двух ингредиентов, но он не заменяет специального удобрения для орхидей.

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Как приготовить натуральное удобрение для орхидей / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем луковая шелуха полезна для орхидей

Как приготовить настой всего из двух ингредиентов

В магазинах можно найти множество удобрений для орхидей. Однако мало кто знает, что его можно приготовить самостоятельно дома. Кроме того, это будет более дешевый вариант.

Главред решил разобраться, как приготовить удобрение для орхидей дома.

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Из чего можно сделать удобрение для орхидей

Луковую шелуху, которую обычно выбрасывают, можно превратить в домашнее удобрение для орхидей. Для настоя нужны только шелуха и вода, а поливать им растения стоит раз в 2–3 недели в период активного роста, пишет Wprost.

Средство стоит копейки, и приготовить его несложно. Однако регулярную подкормку специальным удобрением для орхидей оно не заменяет. Этот настой следует рассматривать лишь как натуральное дополнение к обычному уходу.

Польза объясняется составом наружных слоев луковицы. Они богаты флавоноидами, в частности кверцетином, а также содержат соединения серы и минералы, такие как калий и фосфор. Флавоноиды и антиоксиданты ценятся за защитные свойства, а сера участвует во многих процессах обмена веществ в растении.

Как приготовить удобрение из луковой шелухи

Для настоя понадобится примерно 500 г шелухи и 2 литра воды. Подойдет как белый, так и красный лук. Шелуха должна быть чистой. Лучше всего брать сухие наружные слои здоровых луковиц.

Сырье кладут в большую банку или кастрюлю и заливают горячей водой, но не кипятком. Посуду накрывают крышкой и оставляют на 12–24 часа. За это время вода приобретает желто-янтарный цвет, то есть полезные соединения из шелухи перешли в жидкость.

Затем настой тщательно процеживают, чтобы в нём не осталось мелких кусочков шелухи. Большую часть хранят в холодильнике и используют в течение нескольких дней, максимум пяти.

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Как поливать орхидеи удобрением из шелухи

Орхидеи чаще всего поливают методом погружения, и с настоем действуют точно так же. Жидкость наливают в емкость, ставят туда горшок на 10–15 минут, после чего дают лишней жидкости тщательно стечь.

С весны до осени процедуру можно повторять каждые 2–3 недели. Зимой орхидеи растут медленнее, поэтому поливать и подкармливать их нужно реже. Не стоит использовать настой при каждом поливе.

Как правильно ухаживать за орхидеями – видео:

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