Магнитная буря 18 ноября может достичь уровня G1. Узнайте актуальный прогноз NOAA: когда ожидается пик активности и какова будет ситуация 19 ноября.

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Магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет геомагнитная активность 18 и 19 ноября

Когда возможны магнитные бури уровня G1

Чем опасны слабые геомагнитные возмущения

В ближайшие дни геомагнитная обстановка на Земле может оставаться нестабильной. Причиной является поток быстрого солнечного ветра, поступающий из корональной дыры на Солнце. Дополнительное воздействие может оказать облако заряженных частиц, образовавшееся в результате коронального выброса массы. Главред расскажет подробнее.

По прогнозу американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 17 и 18 ноября возможны слабые магнитные бури уровня G1. Наиболее заметные возмущения прогнозировались на 17 ноября, когда планетарный Kp-индекс мог достичь 4,67.

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Магнитные бури 18 ноября

По данным Британской геологической службы, 18 ноября геомагнитная активность может усилиться из-за воздействия солнечного выброса.

Если облако плазмы будет взаимодействовать с потоком быстрого солнечного ветра, существует вероятность возникновения слабой магнитной бури класса G1.

В то же время интенсивность возмущений будет зависеть от скорости солнечного ветра и характеристик межпланетного магнитного поля. Поэтому фактическая ситуация может отличаться от предварительных расчетов.

Прогноз магнитных бурь на 19 ноября

19 ноября геомагнитная обстановка будет зависеть от того, насколько длительным окажется воздействие потоков солнечного ветра и сохранится ли действие коронального выброса массы.

По предварительным оценкам, сохраняется вероятность отдельных периодов повышенной активности. В то же время оснований утверждать, что Землю обязательно накроет сильная магнитная буря, нет.

Прогнозы могут уточняться по мере поступления новых данных наблюдений за Солнцем.

Магнитная буря G1 - в чем опасность

Магнитные бури классифицируются по шкале от G1 до G5, где G1 означает слабую бурю, а G5 - экстремальную.

Даже слабые геомагнитные возмущения могут влиять на работу отдельных технических систем. В частности, возможны незначительные колебания в работе спутниковой навигации, помехи в высокочастотной радиосвязи и отдельные колебания в энергосетях.

Кроме того, магнитные бури могут способствовать появлению полярных сияний в высоких широтах.

В то же время убедительных научных доказательств того, что слабые магнитные бури напрямую вызывают ухудшение самочувствия у большинства людей, нет.

Специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогнозов, поскольку космическая погода может быстро меняться.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Уточнение по актуальному прогнозу NOAA

Свежий прогноз NOAA от 18 ноября 2026 года подтверждает вероятность слабой магнитной бури G1 18 ноября, а на 19 ноября значительных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Максимальный ожидаемый Kp-индекс 18 ноября составляет 4,67.

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