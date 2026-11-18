Лавровые листья часто используют для отпугивания крыс из курятника. Узнайте, работает ли этот народный метод и как надежно защитить домашнюю птицу.

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Лавровый лист в курятнике / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Действительно ли лавровый лист отпугивает крыс

Почему грызуны появляются в курятнике

Как защитить домашнюю птицу от нежелательных вредителей

Крысы и мыши могут стать серьёзной проблемой для владельцев домашней птицы. Они поедают корм, загрязняют помещения и могут переносить опасные инфекции. В социальных сетях активно распространяется совет использовать обычные лавровые листья, запах которых якобы заставляет грызунов держаться подальше от курятника. Главред расскажет подробнее.

Как пишет французское издание Mon Jardin & Ma Maison, популярность этот метод приобрел, в частности, благодаря видео на странице CotCot Club в Facebook. Некоторые хозяева утверждают, что достаточно разложить лавровый лист вокруг курятника, чтобы избавиться от крыс. Однако надёжных доказательств эффективности такого способа нет.

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Действительно ли лавровый лист отпугивает крыс

Лавровый лист обладает выраженным ароматом благодаря эфирным маслам, содержащимся в растении. Именно на этой особенности основано предположение, что его запах может быть неприятен для грызунов.

На тематических форумах можно найти рассказы владельцев курятников, которые утверждают, что после использования лаврового листа крыс стало меньше. Некоторые даже развешивают гирлянды из сухих листьев вокруг помещения.

Однако подобные наблюдения не доказывают, что грызуны исчезли именно благодаря лавру. Причиной могли стать другие изменения, например уборка остатков корма или устранение мест, через которые крысы попадали внутрь.

Специалисты не считают лавровый лист надежным способом борьбы с грызунами. Даже если сильный запах временно отпугивает животных, этого недостаточно, чтобы защитить курятник от их появления.

Видео о том, как избавиться от влаги в курятнике, можно посмотреть здесь:

Почему лавровый лист не помогает избавиться от крыс

Основная причина заключается в поведении самих грызунов. Крысы быстро приспосабливаются к новым условиям и могут привыкать к незнакомым запахам.

Если в курятнике есть доступная пища, вода и безопасные места для укрытия, животные вряд ли покинут его только из-за аромата лавровых листьев.

Особенно привлекательными для грызунов являются остатки зерна, рассыпанный комбикорм и плохо защищенные запасы пищи.

Поэтому даже большое количество ароматных листьев не гарантирует, что крысы перестанут заглядывать в хозяйственное помещение.

Где пригодится лавровый лист / Инфографика: Главред

Как защитить курятник от крыс

Самый эффективный способ снизить риск появления грызунов - ограничить их доступ к пище и местам укрытия.

Прежде всего нужно регулярно убирать остатки корма. Особенно важно делать это вечером, когда куры уже перестают есть, а крысы становятся более активными.

Зерно и комбикорм следует хранить в прочных контейнерах с крышками, которые грызуны не смогут прогрызть. Обычные мешки или открытые ведра не обеспечивают надлежащей защиты.

Также рекомендуется использовать специальные кормушки, конструкция которых ограничивает доступ крыс к корму.

Не менее важно проверить сам курятник. Крысы могут проникать внутрь через небольшие отверстия в стенах, полу или возле дверей. Такие места необходимо закрыть прочной металлической сеткой или другими устойчивыми к повреждениям материалами.

Кроме того, следует регулярно убирать территорию вокруг курятника, не оставлять кучи мусора и следить за появлением нор.

Если грызуны уже поселились поблизости, могут понадобиться специальные ловушки, размещенные в защищенных от кур и других животных местах.

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