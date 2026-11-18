Европейцы участвуют в процессе, чтобы в случае провала ответственность легла на Москву, а не на Киев и ЕС.

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Европа опасается, что Трамп попал в ловушку Путина из-за Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru, Офис президента Украины

Кратко:

В Европе считают, что Путин не хочет ни мира, ни перемирия

ЕС участвует в процессе, чтобы не разозлить Трампа

Европейцы боятся сделки США и РФ за их спиной

Европейские союзники Украины лишь демонстрируют участие в мирном процессе, но не верят, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин готов договариваться о прекращении войны. Скептицизм усилился после переговоров в Абу-Даби, где российская сторона не проявила готовности к уступкам, а дату следующего раунда так и не назначили.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. По их оценке, процесс может ни к чему не привести, однако Европа продолжает в нем участвовать, опасаясь, что в случае провала президент США Дональд Трамп заключит сделку с Путиным и отвернется от Европы и Украины.

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На прошлой неделе в Абу-Даби прибыли представители Франции, Германии, Великобритании и Италии, а также делегаты Европейского совета и Еврокомиссии. Однако непосредственно в переговорах между Украиной, США и Россией они не участвовали.

Лидеры стран ЕС договорились, что в случае приглашения Европу на переговорах будут представлять пять государств и команда экспертов из Брюсселя. Скептицизм относительно намерений Кремля, по данным издания, высказали представители Великобритании, Германии, Италии, Польши, Европейского совета и Еврокомиссии.

Почему Европа не верит в мирные намерения Кремля

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Фредрик Весслау считает, что глава Кремля рассчитывает получить от продолжения войны больше, чем от перемирия.

"Путин сейчас не заинтересован ни в прекращении огня, ни в мире", - отметил эксперт.

Похожую оценку изданию на условиях анонимности дал немецкий дипломат. По его словам, Путин идет на переговоры, поскольку ему нужна сделка с Трампом.

"На самом деле россияне не хотят переговоров - они хотят выиграть войну", - сказал дипломат.

В британском правительстве напомнили, что Россия раз за разом отвергала предложения о прекращении огня.

"Украина неоднократно демонстрировала серьезность своих намерений в отношении мира, тогда как Россия раз за разом отвергала предложения о полном или частичном прекращении огня, продолжая при этом атаки на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины. Россия могла бы положить конец этой войне уже сегодня", - заявил представитель британского правительства.

Чего опасаются в ЕС

Одна из причин участия европейцев в процессе - опасения из-за "безумных" требований Кремля отменить расширение НАТО и перестроить систему безопасности на континенте в интересах Москвы. Кроме того, на этой неделе Трамп должен лично встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, и в ЕС боятся, что будущее европейской безопасности обсудят без самих европейцев.

Один из европейских чиновников подчеркнул, что Европе необходимо участие США, но давление Вашингтона должно быть направлено на агрессора.

"Существуют также опасения относительно того, чего на самом деле хочет американская сторона. Разумеется, нам необходимо их участие, иначе войну не остановить. Но в то же время мы должны быть уверены, что это участие будет направлено на оказание давления на Россию, а не на Украину", - отметил чиновник.

Хроника отношений Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Смогут ли Трамп, Путин и Си Цзиньпин решить судьбу Украины без Европы?

Экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду обратил внимание, что Кремль попытается раздуть значение встречи лидеров в своих интересах.

"Что касается встречи - пока нет стопроцентной уверенности, что она состоится. Однако нет никакого сомнения в том, что, если эта встреча состоится, Россия будет трубить, что она "о-го-го-го"", - отметил дипломат.

При этом, по оценке Огрызко, реальных дивидендов такая встреча Москве не принесет.

"Но с практической точки зрения эта встреча Кремлю ничего не даст, кроме пропаганды", - подчеркнул он.

Фредрик Весслау в комментарии Politico отметил, что у Европы крайне мало пространства для договоренностей с Россией, поэтому часть европейцев рассматривает переговоры скорее как попытку минимизировать возможный ущерб.

"Европейцы, как, впрочем, и украинцы, участвуют в этом "переговорном театре", стараясь продемонстрировать американцам свою конструктивность, чтобы не оттолкнуть и не разозлить Трампа. Цель состоит в том, чтобы в случае провала переговоров ответственность за это легла на Россию, а не на Европу или Украину", - пояснил аналитик.

Переговоры по Украине - новости

Как сообщал Главред, Европа долго добивалась участия в мирном процессе по Украине. Накануне встречи в Абу-Даби Франция подтвердила присутствие своих представителей на переговорах. Состав французской делегации тогда не раскрывался.

Позже стало известно, кто представит Европу во время встречи. В Абу-Даби отправились советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Будут ли европейцы непосредственно в комнате переговоров, на тот момент оставалось неясным.

Переговоры в Абу-Даби завершились без прорыва по ключевым вопросам. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными. Главным камнем преткновения остается требование Москвы о передаче ей всего Донбасса.

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