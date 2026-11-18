От органайзера для семян до домика для диких пчел - авторы садового портала назвали подарки, которые пригодятся каждому хозяину весной.

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Что подарить садоводу на Новый год и Рождество / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какой инструмент понадобится садоводу каждый день

Как хранить семена, чтобы их не испортили насекомые

Чем порадовать того, кто любит наблюдать за птицами

Самый практичный подарок садоводу на Новый год или Рождество - качественный секатор, а дополнить его можно органайзером для семян, мешками для выращивания овощей, буром-насадкой на дрель, наколенником, домиком для диких пчел, оконной кормушкой для птиц и подставкой для укоренения черенков. Такую подборку идей для садоводов и огородников, у которых, кажется, уже всё есть, составили Джим и Мэри Компетти - авторы американского садового портала Simple Garden Life.

Авторы отмечают, что такие подарки подойдут и тем, кому сложно что-то выбрать, и людям, которые просто любят природу.

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Что подарить садоводу - инструмент, который нужен каждый день

Хороший острый секатор, по словам авторов, должен быть у каждого садовода. Он упрощает обрезку помидоров, сбор кабачков, подрезку кустов малины и многие другие работы в саду.

Стоит обратить внимание на модель со стальным лезвием, которое режет стебли и ветки толщиной до 1,6 см. Лезвие с антикоррозионным покрытием и низким коэффициентом трения легко проходит сквозь листья и мелкие ветки.

Если садовод часто работает с деревьями, можно выбрать и более крупные ножницы-сучкорезы, которые справятся с ветками шириной до 3,8 см.

Подарок огороднику - как хранить семена и где выращивать овощи

Еще одна полезная идея - коробка-органайзер для семян. Для этого отлично подходят контейнеры для хранения фотографий: в отдельные секции удобно раскладывать пакетики с разными сортами, а этикетки помогут сразу найти нужные семена.

Главная задача такого хранения - защитить семена от влаги и вредителей.

"Отдельные контейнеры, хранящиеся внутри основной внешней коробки, помогают держать семена сухими и защищенными от насекомых", - пишут авторы.

Тем, у кого мало места для грядок, пригодятся мешки для выращивания растений, или гроубеги. Мешки объемом около 38 литров идеально подходят для картофеля, а также для моркови, чеснока, помидоров и перца. В некоторых моделях есть окошко, через которое видны корнеплоды, и ручки для переноски.

Ароматные комнатные растения / Инфографика: Главред

Что подарить дачнику, чтобы облегчить работу на участке

Высаживать луковицы и рассаду значительно легче с помощью бура-насадки на дрель. Авторы советуют выбирать бур из качественной стали, ведь насадки из тонкого металла или пластика не справятся с тяжелой и плотной почвой.

Даже с буром садоводам часто приходится становиться на колени, чтобы пропалывать сорняки. Здесь поможет толстый садовый наколенник размером примерно 61 на 36 см и толщиной 3,8 см.

"Наколенник может существенно облегчить прополку сорняков", - отмечают авторы.

Такой наколенник пригодится и за пределами огорода - во время ремонта дома или в гараже, когда приходится долго стоять на коленях.

Подарки на Рождество для любителей природы

Оригинальным подарком может стать домик для пчел-осмий. В отличие от медоносных пчел, которые живут колониями, осмии - одиночные насекомые и прекрасные опылители. Самцы не имеют жала, а самки жалят только тогда, когда их потревожить. Осмии не строят гнезд сами, поэтому домик с трубочками дает самкам безопасное место, чтобы отложить и запечатать яйца.

Для тех, кто предпочитает наблюдать за природой из дома, авторы рекомендуют прозрачную оконную кормушку для птиц. Она крепится к стеклу на прочные присоски, которые удерживают её в любую погоду. Такая кормушка станет хорошим подарком и для школ, детских садов или домов престарелых.

Любителям комнатных растений подойдет подставка для укоренения черенков - деревянная основа со стеклянными колбами, где можно одновременно выращивать три растения. В воде легко укореняются хлорофитум, сциндапсус и даже толстянка, а сама подставка станет элементом декора.

Если вы дарите кормушку, стоит помнить и о правильном корме. Орнитолог и популяризаторка бердвочинга в Украине Анна Кузьо в комментарии Суспильному объяснила, что хлеб для птиц - не полезная и не питательная пища, а в большом количестве он может даже навредить их здоровью.

"При кормлении мелких птиц важно соблюдать три "не": не соленое, не испорченное и не жареное. Иногда в кормушки люди кладут испорченный хлеб с плесенью, для птиц это вредно", - рассказала Анна Кузьо.

Вместо этого эксперт советует подвешивать кусочки сырого несоленого и некопченого сала, а также насыпать в кормушки семена и орехи. Вареные каши она не рекомендует, так как на морозе они замерзают.

"Это очень калорийная пища, в морозы синицы с благодарностью будут её есть. Идеально сыпать в кормушки сырые семена разных видов, например, подсолнечные, тыквенные. Можно давать разные орешки, грецкие или арахис", - добавила орнитолог.

Ранее Главред писал, что можно положить в кормушку для птиц зимой. Чтобы прилетело больше пернатых, стоит собрать разные виды корма для кормушки, а не ограничиваться лишь одним.

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