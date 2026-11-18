Вы узнаете:
- Какой инструмент понадобится садоводу каждый день
- Как хранить семена, чтобы их не испортили насекомые
- Чем порадовать того, кто любит наблюдать за птицами
Самый практичный подарок садоводу на Новый год или Рождество - качественный секатор, а дополнить его можно органайзером для семян, мешками для выращивания овощей, буром-насадкой на дрель, наколенником, домиком для диких пчел, оконной кормушкой для птиц и подставкой для укоренения черенков. Такую подборку идей для садоводов и огородников, у которых, кажется, уже всё есть, составили Джим и Мэри Компетти - авторы американского садового портала Simple Garden Life.
Авторы отмечают, что такие подарки подойдут и тем, кому сложно что-то выбрать, и людям, которые просто любят природу.
Что подарить садоводу - инструмент, который нужен каждый день
Хороший острый секатор, по словам авторов, должен быть у каждого садовода. Он упрощает обрезку помидоров, сбор кабачков, подрезку кустов малины и многие другие работы в саду.
Стоит обратить внимание на модель со стальным лезвием, которое режет стебли и ветки толщиной до 1,6 см. Лезвие с антикоррозионным покрытием и низким коэффициентом трения легко проходит сквозь листья и мелкие ветки.
Если садовод часто работает с деревьями, можно выбрать и более крупные ножницы-сучкорезы, которые справятся с ветками шириной до 3,8 см.
Подарок огороднику - как хранить семена и где выращивать овощи
Еще одна полезная идея - коробка-органайзер для семян. Для этого отлично подходят контейнеры для хранения фотографий: в отдельные секции удобно раскладывать пакетики с разными сортами, а этикетки помогут сразу найти нужные семена.
Главная задача такого хранения - защитить семена от влаги и вредителей.
"Отдельные контейнеры, хранящиеся внутри основной внешней коробки, помогают держать семена сухими и защищенными от насекомых", - пишут авторы.
Тем, у кого мало места для грядок, пригодятся мешки для выращивания растений, или гроубеги. Мешки объемом около 38 литров идеально подходят для картофеля, а также для моркови, чеснока, помидоров и перца. В некоторых моделях есть окошко, через которое видны корнеплоды, и ручки для переноски.
Что подарить дачнику, чтобы облегчить работу на участке
Высаживать луковицы и рассаду значительно легче с помощью бура-насадки на дрель. Авторы советуют выбирать бур из качественной стали, ведь насадки из тонкого металла или пластика не справятся с тяжелой и плотной почвой.
Даже с буром садоводам часто приходится становиться на колени, чтобы пропалывать сорняки. Здесь поможет толстый садовый наколенник размером примерно 61 на 36 см и толщиной 3,8 см.
"Наколенник может существенно облегчить прополку сорняков", - отмечают авторы.
Такой наколенник пригодится и за пределами огорода - во время ремонта дома или в гараже, когда приходится долго стоять на коленях.
Подарки на Рождество для любителей природы
Оригинальным подарком может стать домик для пчел-осмий. В отличие от медоносных пчел, которые живут колониями, осмии - одиночные насекомые и прекрасные опылители. Самцы не имеют жала, а самки жалят только тогда, когда их потревожить. Осмии не строят гнезд сами, поэтому домик с трубочками дает самкам безопасное место, чтобы отложить и запечатать яйца.
Для тех, кто предпочитает наблюдать за природой из дома, авторы рекомендуют прозрачную оконную кормушку для птиц. Она крепится к стеклу на прочные присоски, которые удерживают её в любую погоду. Такая кормушка станет хорошим подарком и для школ, детских садов или домов престарелых.
Любителям комнатных растений подойдет подставка для укоренения черенков - деревянная основа со стеклянными колбами, где можно одновременно выращивать три растения. В воде легко укореняются хлорофитум, сциндапсус и даже толстянка, а сама подставка станет элементом декора.
Если вы дарите кормушку, стоит помнить и о правильном корме. Орнитолог и популяризаторка бердвочинга в Украине Анна Кузьо в комментарии Суспильному объяснила, что хлеб для птиц - не полезная и не питательная пища, а в большом количестве он может даже навредить их здоровью.
"При кормлении мелких птиц важно соблюдать три "не": не соленое, не испорченное и не жареное. Иногда в кормушки люди кладут испорченный хлеб с плесенью, для птиц это вредно", - рассказала Анна Кузьо.
Вместо этого эксперт советует подвешивать кусочки сырого несоленого и некопченого сала, а также насыпать в кормушки семена и орехи. Вареные каши она не рекомендует, так как на морозе они замерзают.
"Это очень калорийная пища, в морозы синицы с благодарностью будут её есть. Идеально сыпать в кормушки сырые семена разных видов, например, подсолнечные, тыквенные. Можно давать разные орешки, грецкие или арахис", - добавила орнитолог.
Ранее Главред писал, что можно положить в кормушку для птиц зимой. Чтобы прилетело больше пернатых, стоит собрать разные виды корма для кормушки, а не ограничиваться лишь одним.
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