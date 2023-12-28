Сало, ягоды и крупы: что можно положить в кормушку для птиц зимой

Какую крупу можно давать птицам и почему они так любят сало - узнайте в материале Главреда.

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Чем накормить птичек зимой / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, pexels

Что можно положить в кормушку для птиц зимой, чтобы они посмаковали и получили полезные микроэлементы, которых им не хватает в зимнюю пору. В холодную и морозную погоду птицам очень необходимо питаться полезными витаминами, поэтому людям стоит заботиться о животных и птицах.

Чтобы не морочить себе голову, какой лучше корм для птиц выбрать, стоит просто собрать разные виды угощения. Чем больше вы кладете в кормушку разные вкусности, тем больше птиц прилетит в гости. Женщина в своем Youtube рассказала, как собственноручно приготовить вкусности для птиц и подчеркнула об опасной пище для них.

Чем кормить птиц зимой

Птицам стоит насыпать в кормушку семена тыквы, подсолнечника, однако, они должны быть не соленые и сырые. Семена очень любят синицы, дятлы и воробьи.

Полезным лакомством для птиц станут ягоды калины, рябины или шиповника. Снегири оценят ваши старания.

Птицам также можно положить и засушенные фрукты, без добавления сахара.

Сало - любимый деликатес птица, ведь оно полезное и калорийное. Синицы и дятлы будут благодарны за такой гостинец.

Хорошим лакомством для снегирей и сойки будут свежие фрукты - особенно яблоки.

Если вы живете вблизи леса, то насобирайте шишек или желудей - такие вкусности любят сойки и дятлы.

Птицам можно насыпать в кормушку крупы: овес, просо, пшеница, перловка, гречка и овсянка.

Что нельзя давать птицам зимой

Мало кто знает, однако, хлеб - это очень опасный продукт для птиц. Их организм не может переварить его, желудок у птички забивается и набухает внутри. От этого птицы могут погибнуть.

Чипсы - очень вредны для животных и птиц, ведь они содержат в себе много соли и сахара. Желудок птиц не справится с такими продуктами, а это может грозить на работу поджелудочной железы.

Часто люди угощают птиц солеными орешками, печеньем, но они даже не догадываются о страшных последствиях для птиц.

Смотрите видео о том, как приготовить корм для птиц:

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