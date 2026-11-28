Специалисты по энергосбережению советуют прежде всего правильно выбирать помещение для сушки.

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Как сушить одежду в холод / Колаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Что поможет сократить время сушки

Почему не стоит развешивать одежду на батареях

В холодное время года сушка одежды становится настоящей бытовой проблемой. Из-за дождей, низких температур и высокой влажности вывесить белье на улицу удается не всегда, поэтому многие размещают сушилки в комнатах или развешивают вещи возле отопительных приборов.

Однако такие привычки могут привести к появлению конденсата, сырости и плесени. Об этом пишет издание Express.

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Специалисты по энергосбережению советуют прежде всего правильно выбирать помещение для сушки. Лучше выделить для этого небольшую комнату с возможностью проветривания или вытяжкой. Важно ограничить распространение влажного воздуха по всему жилью, закрывая дверь в помещение, где находится белье.

Что поможет сократить время сушки

Подготовку стоит начинать еще до того, как вещи окажутся на сушилке. Эксперты рекомендуют использовать максимально допустимый для конкретной ткани режим отжима. Чем меньше воды останется в волокнах после стирки, тем быстрее одежда высохнет.

Еще один полезный прием - не развешивать вещи вплотную друг к другу. Между предметами одежды должно оставаться пространство для циркуляции воздуха. Полотенца и плотные свитера можно предварительно завернуть в сухое махровое полотенце и слегка прижать, чтобы убрать часть оставшейся влаги.

Для ускорения процесса специалисты советуют использовать осушитель воздуха, разместив его рядом с сушилкой. При таком способе устройство собирает влагу, испаряющуюся из ткани, и помогает поддерживать более сухой микроклимат. Если осушителя нет, необходимо обеспечить регулярное проветривание помещения или использовать вытяжную вентиляцию.

Почему не стоит развешивать одежду на батареях

Размещение мокрого белья непосредственно на радиаторах кажется удобным решением, но у этой привычки есть недостатки. Одежда препятствует нормальной передаче тепла в комнату, а испаряющаяся влага повышает влажность воздуха. В результате могут запотевать окна и отсыревать стены.

Гораздо разумнее поставить сушилку на небольшом расстоянии от отопительного прибора, не перекрывая его поверхность. При этом важно следить за влажностью в помещении: одного повышения температуры недостаточно, поскольку оно не удаляет воду из воздуха.

Таким образом, ускорить домашнюю сушку можно без постоянного использования сушильной машины. Для этого достаточно хорошо отжать белье, правильно развесить его и организовать циркуляцию воздуха. А применение осушителя поможет дополнительно сократить время ожидания и уменьшить вероятность появления сырости и плесени.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - важные советы:

В ролике собраны не только традиционные методы борьбы с повышенной влажностью, но и необычные практические советы, которыми поделились участники сообщества "Книга твоего дома".

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