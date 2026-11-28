Зеленский напомнил о голоде 1921-1923 годов, Голодоморе-геноциде 1932-1933 годов и голоде 1946-1947 годов, жертвами которых стали миллионы украинцев.

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Зеленский высказался о Голодоморе / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

Зеленский также призвал украинцев сохранять единство

Тоталитарный режим обрек на голодную смерть миллионы невинных людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва унаследовала ненависть к украинскому народу и стремление уничтожить его, вновь сделав это частью государственной политики России. Об этом глава государства написал в Facebook в субботу, 28 ноября, в День памяти жертв Голодоморов.

Зеленский напомнил о голоде 1921-1923 годов, Голодоморе-геноциде 1932-1933 годов и голоде 1946-1947 годов, жертвами которых стали миллионы украинцев.

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"Вспоминать больно. Простить невозможно. И вообще не существует слов, в которые можно вложить трагедию боли и мук, которые украинцы были вынуждены пережить сначала в 1921, 1922, 1923 годах. Потом в самые темные 1932-1933 годы Голодомора-геноцида. И в конце концов – в 1946-1947 годах голода, когда казалось, что после ужасов Второй мировой войны такие преступления уже точно не должны произойти", – написал президент.

По его словам, тоталитарный режим обрек на голодную смерть миллионы невинных людей – детей, женщин и мужчин. Причиной преследований, подчеркнул Зеленский, было их украинское происхождение.

Глава государства также провел параллель между преступлениями советского режима и нынешней политикой России, заявив, что Москва вновь стремится уничтожить Украину и ее народ.

"Ненависть и желание уничтожить украинский народ – все это унаследовала Москва и снова сделала частью своей политики. Мы снова видим такое же российское намерение стереть Украину и украинцев и сделать это самыми жестокими методами, которые за годы после Голодоморов хладнокровно оттачивал Кремль на нашем и других народах", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что на украинских территориях, куда приходит российская армия, разрушается привычная жизнь. По его словам, Украина вновь вынуждена противостоять российской агрессии, которая несет смерть и разрушения.

Зеленский также призвал украинцев сохранять единство и почтить память жертв Голодоморов традиционной акцией "Зажги свечу". Он напомнил, что в субботу, 28 ноября, в 16:00 свечи памяти должны зажечь в окнах домов в Украине и других странах, где живут украинцы.

"Пока мы зажигаем этот огонь, не погаснет память о них. Пока делаем это, знаем: нас пытались уничтожить, замучить, унизить. Не смогли. От нас хотели скрыть правду и замолчать страшные преступления навсегда. Не смогли. Нас хотели запутать, ввести в заблуждение, сделать так, чтобы мы сомневались, не помнили или простили им. Не смогли. И не смогут. Вечная память всем невинным жертвам!" – резюмировал президент.

Последние заявления Зеленского

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой отдельные кадровые вопросы в военной сфере и анонсировал новые назначения. Их проведут совместно с министром обороны Украины и главнокомандующим ВСУ.

Зеленский заявил украинским командирам, что хочет полного уничтожения Крымского моста, поэтому Киев готовит еще один удар по сооружению.

Зеленский до сих пор не услышал от президента США Дональда Трампа четкого ответа, видят ли в Вашингтоне Украину в НАТО. По его словам, сейчас на переговорах речь идет о гарантиях безопасности, а не о членстве в Альянсе.

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