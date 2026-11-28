Под удар попали губернатор Мурманской области, вице-губернатор Кубани и заместитель главнокомандующего ПКС.

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В России разворачивается чистка среди чиновников и военных / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Ключевые тезисы:

Кремль наказывает чиновников за невыполнение задач

Чиновников делают козлами отпущения за неудачи России в войне

Аресты должны стать сигналом для других органов власти

Российские власти за несколько дней выдвинули новые уголовные обвинения или возобновили старые дела против ряда региональных чиновников и военных. Это может свидетельствовать о скоординированной чистке: Кремль, вероятно, наказывает чиновников за невыполнение задач и возлагает на них ответственность за неудачи страны-агрессора России в войне. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что наибольший резонанс вызвало дело первого заместителя губернатора Краснодарского края Игоря Галаса. 26 ноября после обвинений в коррупции у него и его семьи изъяли имущество стоимостью более 970 миллионов рублей. Ответчиками по гражданскому иску, кроме самого Галаса, указаны еще 13 человек, чьи имена не разглашаются.

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Двумя днями ранее, 24 ноября, задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. А 27 ноября бывшему главе Тамбовской области Максиму Егорову вынесли приговор по статьям о коррупции: 11 лет лишения свободы.

"Кремль может наказывать высокопоставленных чиновников, которые не смогли обеспечить достижение целей Кремля, и может посылать сигналы другим органам власти, чтобы поощрить их настойчивость в выполнении своих обязанностей и обеспечении достижения целей Кремля. Кремль также может пытаться найти козла отпущения среди чиновников за недавние неудачи России", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, Чибиса могут сделать виновным в том, что российские проекты в Арктике отстают от графика. А Галасу, вероятно, припишут сбоям в работе противовоздушной обороны, нехватке топлива и экономическим проблемам Кубани.

Кто может расплатиться за Керченский мост

Отдельно в ISW проанализировали задержание заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ полковника Юрия Грехова. Официально его обвиняют в получении взятки в крупном размере, однако аналитики допускают, что истинной причиной стали провалы российской ПВО, в частности во время обороны Керченского моста.

Эту версию поддерживает и российский военный блогер, близкий к ВКС. Он убежден, что недавние украинские удары, разрушившие часть дорожного полотна моста, стали для руководства "последней каплей". По его словам, в Москве больше не намерены слушать "банальные оправдания", что и стоило Грехову должности.

Хронология ударов по Крымскому мосту / Инфографика: Главред

В ISW вписывают эту историю в более широкую тенденцию: из армии убирают командиров, которые либо утратили доверие руководства, либо оказались в центре коррупционных скандалов.

"Преследование региональных чиновников и военных может быть частью более широкой стратегии Кремля: наказание должностных лиц за невыполнение задач, демонстрация контроля над властной вертикалью и поиск ответственных за проблемы, с которыми сталкивается Россия", - говорится в отчете.

Чего больше всего боится Кремль

Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова считает, что внутреннее сопротивление и массовые выступления могут помешать планам Кремля.

По её словам, для изменения политической ситуации в России может хватить 50 тысяч протестующих, если силовые структуры откажутся выполнять приказы Владимира Путина.

"Главная задача сейчас - добиться того, чтобы приказ Путина был саботирован, даже если он нажмет на условную "красную кнопку". Возможно, уже есть люди, которые не станут выполнять приказ. Однако систематические выходы недовольных и протестующих россиян на улицы стали бы дополнительной гарантией этого", - заявила она.

Кадровые чистки в РФ - что известно

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин может готовить кадровые перестановки в руководстве временно оккупированного Крыма. В частности, по данным партизанского движения "АТЕШ", свой пост может покинуть назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов.

Также ранее Кремль начал непубличную подготовку к замене руководителей сразу трех стратегически важных регионов России - Белгородской, Брянской областей и Республики Дагестан.

В то же время российское командование угрожает отправить офицеров в штурм, если в ближайшие недели не будет продвижения на Запорожском направлении. Причина в том, что отчеты о выходе к Новониколаевке и Покровскому расходятся с реальной линией фронта на 20–30 км.

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