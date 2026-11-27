Аппетитный рулет из лаваша со шпротами, сыром и маринованными огурцами станет прекрасным дополнением к праздничному столу.

https://glavred.info/recipes/znikaye-zi-stolu-pershoyu-recept-svyatkovoji-zakuski-z-lavasha-ta-shprotiv-10816160.html Ссылка скопирована

Новогодний рецепт / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Как приготовить закуску из лаваша и шпротов

Что сделать, чтобы рулет не размокал

Во время подготовки к праздничному застолью особой популярностью пользуются простые закуски, приготовление которых не требует много времени и дорогих ингредиентов. Одним из таких блюд является рулет из лаваша со шпротами, яйцами, сыром и маринованными огурцами. Главред расскажет подробнее.

Автор кулинарного рецепта в Instagram поделилась способом приготовления сытной закуски, которая сочетает в себе нежную начинку, приятную кислинку маринованных огурцов и насыщенный вкус копченой рыбы.

видео дня

Блюдо можно приготовить заранее и оставить в холодильнике, а перед приходом гостей просто нарезать порционными кусочками.

Рулет из лаваша и шпротов - рецепт

Ингредиенты:

лаваш - 1 шт.;

майонез;

яйца - 2–3 шт.;

творог - 100 г;

маринованные огурцы - 5–7 шт.;

шпроты - 1 банка.

Видео-рецепт закуски можно посмотреть здесь.

Как приготовить закуску из лаваша и шпротов

Отварите яйца, остудите, очистите и натрите на терке. Сыр также натрите, а маринованные огурцы измельчите. Из шпротов слейте лишнее масло.

Разложите лаваш на рабочей поверхности и выложите подготовленные ингредиенты слоями, смазывая каждый из них майонезом.

Особое внимание стоит уделить маринованным огурцам. Перед добавлением в начинку их необходимо отжать от лишней жидкости. Благодаря этому лаваш не будет слишком влажным и лучше будет держать форму.

Плотно сверните лаваш в рулет, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались.

Перед подачей снимите пленку и нарежьте рулет порционными кусочками.

Такая закуска подойдет как для новогоднего стола, так и для семейного ужина. Она не требует запекания, выглядит аппетитно и готовится из доступных продуктов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред