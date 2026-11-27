Вы узнаете:
- Как приготовить закуску из лаваша и шпротов
- Что сделать, чтобы рулет не размокал
Во время подготовки к праздничному застолью особой популярностью пользуются простые закуски, приготовление которых не требует много времени и дорогих ингредиентов. Одним из таких блюд является рулет из лаваша со шпротами, яйцами, сыром и маринованными огурцами. Главред расскажет подробнее.
Автор кулинарного рецепта в Instagram поделилась способом приготовления сытной закуски, которая сочетает в себе нежную начинку, приятную кислинку маринованных огурцов и насыщенный вкус копченой рыбы.
Блюдо можно приготовить заранее и оставить в холодильнике, а перед приходом гостей просто нарезать порционными кусочками.
Рулет из лаваша и шпротов - рецепт
Ингредиенты:
- лаваш - 1 шт.;
- майонез;
- яйца - 2–3 шт.;
- творог - 100 г;
- маринованные огурцы - 5–7 шт.;
- шпроты - 1 банка.
Видео-рецепт закуски можно посмотреть здесь.
Как приготовить закуску из лаваша и шпротов
Отварите яйца, остудите, очистите и натрите на терке. Сыр также натрите, а маринованные огурцы измельчите. Из шпротов слейте лишнее масло.
Разложите лаваш на рабочей поверхности и выложите подготовленные ингредиенты слоями, смазывая каждый из них майонезом.
Особое внимание стоит уделить маринованным огурцам. Перед добавлением в начинку их необходимо отжать от лишней жидкости. Благодаря этому лаваш не будет слишком влажным и лучше будет держать форму.
Плотно сверните лаваш в рулет, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались.
Перед подачей снимите пленку и нарежьте рулет порционными кусочками.
Такая закуска подойдет как для новогоднего стола, так и для семейного ужина. Она не требует запекания, выглядит аппетитно и готовится из доступных продуктов.
Читайте также:
- Тарталетки из свеклы на Новый год, которые съедят в первую очередь - рецепт
- Праздничная закуска на шпажках за 5 минут - простой рецепт сырных шариков
- Секрет вкусного риса не в специях: кулинары раскрыли, что нужно добавлять во время варки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред