Ондоль повлиял не только на устройство домов, но и на организацию домашнего пространства.

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Раскрыт важный аспект работы отопления / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Современный тёплый пол: преимущества и особенности

Можно ли обойтись без радиаторов

Напольное отопление часто воспринимается как достижение современной строительной отрасли. Однако его принцип был известен ещё несколько тысяч лет назад.

В Корее существовала особая система обогрева ондоль, которая позволяла сохранять тепло в жилищах даже в холодные зимние месяцы, пишет Fakt.

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Как работало древнее отопление

В основе ондоль лежал принцип передачи тепла через нагретый пол. Дрова сжигали в специальной печи, а образовавшиеся горячие газы направляли в каналы, проложенные под каменными плитами. После прохождения по ним дым выходил через дымоход.

Интересно, что очаг нередко использовался одновременно для приготовления пищи и отопления дома. Каменные элементы пола постепенно нагревались и накапливали энергию. Даже после прекращения горения они продолжали отдавать тепло, поддерживая комфортную температуру в помещении.

Первоначально обогревались лишь отдельные участки жилища. Позже конструкцию усовершенствовали, распространив нагревательные каналы практически по всей площади пола. Особенно популярной система стала в период династии Чосон.

Почему корейцы привыкли жить на полу

Ондоль повлиял не только на устройство домов, но и на организацию домашнего пространства. Поскольку пол оставался самым тёплым местом в комнате, именно там жители спали, ели и отдыхали.

В результате традиционный интерьер приобрёл характерные особенности: вместо высоких кроватей использовались матрасы, которые раскладывали на полу, а мебель для приёма пищи была невысокой. Некоторые из этих привычек сохранились в Корее до сих пор.

Современные дома также часто оборудуют напольным отоплением, но теперь тепло поступает не от открытого огня, а от труб с циркулирующей горячей водой.

Современный тёплый пол: преимущества и особенности

Сегодня аналогичный принцип используется во многих странах, включая Польшу. Водяные контуры размещают под напольным покрытием, благодаря чему нагретая поверхность постепенно передаёт энергию помещению.

Большая площадь теплоотдачи позволяет поддерживать комфортный микроклимат при относительно невысокой температуре теплоносителя. Это делает систему особенно подходящей для тепловых насосов, эффективность которых обычно увеличивается при снижении температуры воды в отопительном контуре. Напольное отопление также совместимо с конденсационными котлами.

Однако установка тёплого пола не обязательно означает снижение счетов за энергию. На расходы влияют качество утепления здания, герметичность окон, характеристики отопительного оборудования, напольное покрытие и настройки автоматики.

Необходимо учитывать и затраты на монтаж. В уже построенном доме устройство такой системы может потребовать изменения конструкции пола и масштабных ремонтных работ. Поэтому наиболее удобно предусматривать её ещё на этапе строительства.

Можно ли обойтись без радиаторов

Да, если мощность напольного отопления соответствует теплопотерям здания. Для этого необходимо заранее рассчитать потребность каждого помещения в тепле и убедиться, что система справится с обогревом даже в сильные морозы.

Если расчёты показывают недостаточную теплоотдачу, придётся предусмотреть дополнительные источники тепла.

/ Инфографика: Главред

Технология, проверенная тысячелетиями

История ондоль доказывает, что эффективное отопление через поверхность пола вовсе не является современным изобретением. За две тысячи лет изменились источники энергии, материалы и инженерные решения, но сама идея осталась практически неизменной.

Древние корейцы использовали нагретые камни, а современные инженеры - водяные контуры и автоматическое управление. И в том и в другом случае тепло поступает снизу, равномерно распространяясь по жилому пространству.

Смотрите видео - как снизить теплопотери:

В ролике показано, как выполняется финальная доработка окон перед наступлением зимы. Для уменьшения теплопотерь автор использует листы пенопласта, которыми дополняет существующую теплоизоляцию. После этого поверхность покрывается армирующей сеткой и специальным клеем для придания конструкции прочности и долговечности. В результате формируется дополнительный утепляющий слой, помогающий лучше сохранять тепло внутри помещения.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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