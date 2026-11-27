Глава Кабмина связывает частые корректировки с тем, что ситуация на фронте и с мобилизацией постоянно меняется.

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Почему в Украине меняют правила бронирования / коллаж: Главред, фото: t.me/Koretskyi_official, УНИАН

Главное из заявления Корецкого:

Правительство и в дальнейшем будет корректировать систему бронирования

Такие изменения оправданы в условиях войны

Социальный договор будет обнародован в начале декабря

Правительство и в дальнейшем будет вносить изменения в систему бронирования работников, поскольку в условиях войны регулярные корректировки оправданы. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, частые изменения объясняются тем, что обстановка на фронте и ситуация с пополнением войск меняются ежедневно. Правила, принятые несколько месяцев назад, могут уже не соответствовать реальным потребностям.

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"Система бронирования требует совершенствования. Поэтому то, что правительство периодически вносит те или иные изменения, я считаю вполне оправданным в условиях войны", - подчеркнул Корецкий.

Когда будет обнародован социальный договор

Премьер подтвердил, что социальный договор представят в начале декабря. Документ еще дорабатывается.

Корецкий призвал присоединиться к работе над документом всех, у кого есть дельные предложения. Отдельно он обратился к тем, кто критикует подходы правительства к мобилизации.

"Ведь критиковать, конечно, легче. Найти правильное, единственное и справедливое решение по обеспечению армии, ротации наших воинов и минимальному влиянию этого процесса на экономику довольно сложно", - подытожил премьер-министр Украины.

Координационный центр по организации бронирования / Инфографика: Главред

Кто рискует лишиться статуса критически важного предприятия после обновления правил

Народный депутат Александр Федиенко, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что после пересмотра критериев предприятиям важно проверить, на каком именно основании они получили статус критически важных.

По его словам, если критерий, на основании которого предприятие получило статус критически важного, был исключен или компания больше не соответствует ему, решение может быть отменено. Если же критерий остается в силе и предприятие продолжает ему соответствовать, статус может сохраняться в пределах установленного срока, если нет других оснований для отмены.

Он добавил, что после 20 декабря предприятия, которые не подтвердили соответствие актуальным требованиям и не подпадают под переходные положения, не смогут и в дальнейшем ссылаться на старые решения как на основание для сохранения критического статуса и бронирования работников.

"С 21 декабря переходная гарантия перестает действовать. Предприятия, не подтвердившие критичность, теряют основание для сохранения статуса по старым решениям, а вместе с ним - и основание для резервирования работников", - отметил Федиенко.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил, что в Украине выросла доля мобилизованных, годных к выполнению боевых задач, а количество конфликтов во время мобилизационных мероприятий уменьшилось. В то же время Верховная Рада ожидает от Министерства обороны законодательных предложений по комплексному реформированию системы и повышению справедливости мобилизации.

Кроме того, в Украине пока отсутствуют какие-либо законодательные инициативы по пересмотру мобилизационного возраста - призывные границы остаются в диапазоне от 25 до 60 лет. Законодательство о воинской обязанности и мобилизации не претерпело изменений в этой части, а в парламенте не рассматривают ни повышение, ни снижение возрастного порога.

Кроме того, Верховная Рада не рассматривает никаких законопроектов о привлечении женщин в ряды ВСУ. Идеи привлекать женщин через мобилизацию нет ни в Министерстве обороны, ни в командовании ВСУ.

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