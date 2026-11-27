Президент США упомянул о гуманитарной миссии, благодаря которой из оккупированных Олешек были эвакуированы около 800 жителей.

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Трамп заговорил о переговорах по Украине с участием Мелании / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov

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Трамп высоко оценил переговорные навыки своей супруги

Он упомянул перемирие в Олешках, которое первой леди удалось согласовать

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине от имени Вашингтона, возможно, стоит поручить первой леди Мелании Трамп. Эту идею он озвучил во время традиционных звонков американским военнослужащим в День благодарения.

В разговоре с военными глава Белого дома упомянул гуманитарную операцию во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

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По его словам, благодаря этим усилиям из зоны боевых действий смогли выехать около 800 местных жителей.

"Возможно, ей стоило бы вести переговоры от имени нашей страны. Она договорилась о хорошем прекращении огня", - заявил Дональд Трамп, говоря о Мелании.

В то же время, как именно первая леди могла бы принять участие в предстоящих переговорах, он не уточнил.

Мелания Трамп / Инфографика: Главред

Сколько ещё может длиться война в Украине

Офицер ЦРУ в отставке Дэн Гофман говорил, что глава Кремля Владимир Путин больше всего боится, что Украина объединит свои коммерческие, стратегические и военные связи с Западом, ведь от этого зависит безопасность его режима.

По его словам, цель Путина - разгромить правительство Украины и установить марионеточный режим, поэтому останавливаться он сам не собирается.

"Он будет продолжать воевать. Его цель - разгромить правительство Украины и установить марионеточный режим. Он будет воевать, пока его не остановят. И именно поэтому я с самого начала, ещё со времён вторжения, считаю, что администрация Байдена никогда не делала достаточно, чтобы предоставить Украине военное оборудование и поддержку, которые были ей нужны в первые дни. Война будет продолжаться, пока Владимир Путин не дойдет до того момента, когда больше не сможет воевать. Нам следовало бы позаботиться о том, чтобы Россия не добилась успеха в этой войне против Украины и не добилась изменения международно признанных границ силой", - подчеркнул он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, Россия согласилась на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по Украине, который предварительно планируется провести в первой декаде декабря. Встреча может состояться в четырехстороннем формате с участием Украины, США, России и Европы.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что якобы "атака" украинцев на резиденцию Путина в конце декабря 2025 года отбросила мирные переговоры со страной-агрессором РФ назад.

Австрия предложила наделить европейскую делегацию на мирных переговорах по прекращению войны, которую страна-агрессор Россия ведет против Украины, содержательным мандатом по четырем направлениям: политическому, безопасности, гуманитарному и экономическому.

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