Президент предупредил о планах РФ разделить Киев по Днепру.

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Зеленский высказался по поводу выезда украинцев из городов / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из заявления:

Зима 2026–2027 может стать самой тяжелой за время большой войны

Россияне наносят удары по мостам, чтобы отрезать один от другого берега Днепра

Зима 2026–2027 годов может стать для Украины самой тяжелой за все время полномасштабной войны: страна-агрессор РФ истощает инфраструктуру, наносит удары по мостам и хочет отрезать друг от друга два берега Днепра, а значит - и людей, которые там живут. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью корреспондентке BBC Саре Рейнсфорд.

По его словам, самые серьезные вызовы этой зимы связаны с противовоздушной обороной, поставками ракет для Patriot и мостами.

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Несмотря на угрозы, президент заверил, что Киев будут защищать любыми средствами, и напомнил, что Украина уже переживала тяжелые зимы.

"Это не впервые. К сожалению, это не первая такая зима. Но нам нужна наша столица. Без столицы не будет страны", - подчеркнул Зеленский.

Президент также прокомментировал отъезд части киевлян из столицы на зиму. По его словам, люди имеют полное право переезжать в другие города, ведь речь идет о спасении жизней. В то же время он убежден, что именно этого и добивается враг - заставить украинцев покинуть города, особенно на востоке страны.

"Это их выбор. Конечно, они свободны в своем решении и могут переезжать в другие города. Это досадно, но мы должны спасать их жизни. Но все это касается линии фронта, наших городов и столицы. Да, они хотят, чтобы мы сбежали, безусловно. Именно этого они и добиваются: разрушить все города, особенно те, что расположены близко к восточной части нашей страны, хотя не только там", - отметил Зеленский.

Какие мосты в Киеве уже атаковала РФ?

Удары по столичным мостам через Днепр продолжаются с середины ноября. В ночь на 17 ноября оккупанты выпустили по ним семь баллистических ракет - четыре по Южному мосту и три по Северному.

После этого по Северному мосту разрешили ездить только общественному, экстренному и коммунальному транспорту. На Южном мосту повреждены пролеты с путями метро: по оценке главы Дарницкой РГА Александра Ковтунова, зеленая ветка метро по этому мосту, вероятно, не заработает до Нового года.

В ночь на 20 ноября россияне повредили еще три моста - Подольско-Воскресенский, Дарницкий и повторно Южный. Движение с правого на левый берег по Подольскому мосту тогда перекрыли, а мэр Виталий Кличко призвал киевлян без крайней необходимости не ездить по городу на личных автомобилях.

По данным КUВА, в результате той атаки погибли три человека, ещё двое получили ранения. В Мининфраструктуры оценили, что полное восстановление движения по Южному мосту займёт 2–3 месяца.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Когда РФ может нанести новый массированный удар

26 ноября после селекторного совещания Зеленский предупредил, что подготовка врага к новой массированной атаке уже находится на финальном этапе.

"К сожалению, сейчас россияне уже завершают подготовку к новому массированному удару, и, по данным разведки, целями вновь станут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и населенных пунктах", - написал президент.

Вечером того же дня он призвал украинцев в ближайшие дни внимательно следить за сигналами ракетной опасности. Ключевой задачей президент назвал поставки ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS.

Мониторинговый канал "КиберБорошно" обнародовал неофициальную карту вероятных целей баллистических ракет, где больше всего отметок - 37 - приходится на Киев. Также на ней отмечены Днепр, Запорожье, Харьков, Полтава, Черкассы, Кременчуг и другие города.

Между тем в ночь на 27 ноября враг атаковал Украину 155 ударными дронами Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 сбито или подавлено 110 из них.

Могут ли удары по мостам разделить Киев на два берега: мнение эксперта

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью Главреду еще в начале октября обращал внимание на то, что разрушить большой мост ракетами непросто, и напомнил об опыте Херсонской области.

"Можно вспомнить Антоновский мост, который россияне фактически месяц обстреливали, прежде чем там начали рушиться пролеты", - отметил специалист.

Тогда Беспалов считал, что для грузового транспорта повреждение одного моста не станет критическим, ведь в Киеве остаются другие переправы. После ударов 20 ноября под атакой оказались и эти мосты.

"Они могут пользоваться другими мостами Киева, где разрешено автомобильное движение. Например, по мосту Патона движение грузовиков запрещено, но есть Дарницкий мост, Подольский мост. То есть для грузового транспорта это не будет столь большой проблемой", - пояснял эксперт.

В свою очередь, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в комментарии ТСН считает, что врагу не обязательно полностью разрушать переправы - достаточно сделать так, чтобы ими невозможно было нормально пользоваться.

"Главная цель - лишить мост возможности эффективного использования", - отметил он.

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