Президент США возложил ответственность за исключение России из "Большой восьмерки" на Барака Обаму и лидеров других стран.

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Трамп выдвинул очередную версию причин начала войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Главное из заявления:

Трамп связал войну с исключением России из "Большой восьмерки"

Ответственность он возложил на Обаму и Трюдо

Формат "Большой семерки", по словам Трампа, слабее "Большой восьмерки"

Президент США Дональд Трамп заявил, что войны в Украине могло бы и не быть, если бы Россия осталась членом "Большой восьмерки" (G8). По его словам, диктатор страны-агрессора Владимир Путин был очень разгневан решением об исключении, а ответственность за него несет бывший президент США Барак Обама. Заявление прозвучало на фоне попыток Вашингтона как можно быстрее заключить мирное соглашение между Украиной и Россией.

Трамп говорил о причинах начала российско-украинской войны с журналистами во Флориде 26 ноября по случаю Дня благодарения. Об этом сообщило издание Clash Report в X.

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Американский лидер считает, что именно исключение России из объединения могло стать одной из причин войны.

"Президент Обама хотел, чтобы он вышел из "Большой восьмерки". Если бы он остался членом "Большой восьмерки", возможно, сейчас не было бы этой войны. Он [Путин] был очень разгневан, когда это произошло", - заявил Трамп.

Что Трамп сказал о G7?

Глава Белого дома также выразил недовольство нынешним форматом "Большой семерки" (G7). По его мнению, G8 была более влиятельной, а лидеры G7 до сих пор в основном обсуждают Россию, хотя её представителей нет за столом переговоров.

"Теперь это „Большая семерка". И, честно говоря, все, что мы делаем, - это говорим о России. Я спрашиваю: почему её здесь нет?", - сказал президент США.

Трамп также упомянул, что против дальнейшего участия России в G8 выступали США, Канада и, вероятно, несколько других государств. Сам он, по его словам, такое решение не поддержал бы. Ранее президент США обвинял в этом Обаму и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Видео с заявлением Трампа смотрите по ссылке.

Подобную позицию Трамп озвучивал и в июне 2026 года в интервью Axios. Тогда он заявил, что войны между Россией и Украиной, вероятно, не было бы, если бы "Большая восьмерка" сохранилась, но Обама не хотел видеть там Путина. А в феврале 2025 года Трамп открыто говорил, что хотел бы возвращения России в объединение, объясняя это необходимостью прямого диалога с Москвой.

​ Хронология окончания войны Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Почему Россию на самом деле исключили из "большой восьмерки"?

Россия стала полноправным участником "Большой восьмерки" в 1998 году. В объединение входили США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и РФ.

В марте 2014 года, после оккупации и незаконной аннексии Крыма, лидеры других стран объединения приняли Гаагскую декларацию и отказались от участия в саммите "Большой восьмерки" в Сочи. С тех пор объединение работает в формате "Группы семи". Премьер-министром Канады тогда был Стивен Харпер, а Джастин Трюдо возглавил правительство только в 2015 году.

Может ли Трамп изменить позицию в отношении России: мнение эксперта

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду отмечал, что Трамп нередко резко меняет свои оценки, поэтому к его заявлениям следует относиться с осторожностью.

"Надо иметь в виду: политические "качели" Трампа - хорошо известный феномен. И через некоторое время, особенно после бесед с Путиным, что-то может измениться", - подчеркнул специалист.

Говоря о мирных переговорах, эксперт обратил внимание, что Трамп в основном повторяет одни и те же тезисы.

"Конечно, он повторял свои традиционные тезисы: что войну нужно завершить, что гибнет много людей, что украинцы и россияне очень близки и могут договориться", - пояснил Фесенко.

Трамп и война в Украине - новости

Как сообщал Главред, 25 ноября Трамп встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Мар-а-Лаго во Флориде. В ходе встречи они потребовали от России воздерживаться от действий, которые могут привести к распространению войны на другие государства. Среди главных тем беседы также были конфликт в Иране и достижения союзников по НАТО.

Трамп также публично обратился к Путину. Президент США призвал российского диктатора прекратить военную агрессию против европейских территорий и как можно скорее заключить мирное соглашение с Украиной. По словам Трампа, каждый месяц в войне гибнут тысячи людей.

В то же время Джаред Кушнер, участвующий в переговорах, похвалил главу Кремля. В интервью он назвал Путина гроссмейстером в политике и исторической фигурой. На это заявление резко отреагировал бывший военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады Александр Карпюк.

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