НБУ снизил официальный курс доллара, евро и польского злотого.

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Курс валют в Украине на 26 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой официальный курс доллара установил НБУ на 27 ноября

На сколько копеек подешевели евро и американская валюта

Сколько будет стоить польский злотый в пятницу

В пятницу, 27 ноября, Национальный банк Украины снизил официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый подешевели по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Курс доллара

На пятницу официальный курс американской валюты составляет 45,11 грн/долл. Для сравнения: в четверг, 26 ноября, доллар стоил 45,27 грн. Таким образом, за день он подешевел почти на 17 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Европейская валюта также немного потеряла в цене. НБУ установил курс евро на уровне 49,49 грн. Накануне он составлял 49,53 грн. Таким образом, за сутки евро подешевел примерно на 4 копейки.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Польский злотый в пятницу будет стоить 11,05 грн. Накануне официальный курс валюты находился на уровне 11,06 грн. За день злотый подешевел почти на 1 копейку.

Каким будет курс валют с 30 ноября по 6 декабря

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение декабря доллар в основном будет держаться в пределах 45–46 грн. В то же время на наличном рынке курс продажи американской валюты ситуативно может достигать 46,5–47 грн. По оценке банкира, первая неделя зимы пройдет относительно спокойно, без резких колебаний спроса и предложения.

В частности, с 30 ноября по 6 декабря курс доллара на межбанке будет находиться в диапазоне 45–45,7 грн, а на наличном рынке - 45,2–46 грн. Евро на межбанке и на наличном рынке, по прогнозу, будет стоить 50–51,5 грн.

Среди факторов, которые будут сдерживать резкие колебания, Лесовой назвал перспективы международного финансирования Украины, ожидаемый рост валютных резервов и снижение психологического напряжения среди покупателей валюты.

В то же время давление на гривню будет сохраняться из-за инфляции, расходов на восстановление поврежденной инфраструктуры и потребности предприятий в импортном оборудовании. Дополнительный спрос на валюту могут создать бюджетные выплаты, премии и бонусы в конце года.

"Гражданам не следует воспринимать временный рост курса как сигнал к немедленной покупке валюты. Ведь после периодов повышенного спроса нередко наступает стабилизация, а покупка доллара на пике курса может оказаться финансово невыгодной", - посоветовал Лесовой.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, директор департамента "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что в течение 23–29 ноября курс доллара будет находиться в пределах 45,1–45,75 грн. Он подчеркнул, что пять факторов будут оказывать давление на гривню в конце ноября. По оценкам, возможные валютные интервенции Национального банка могут составить 1–1,5 млрд долларов в неделю.

Национальный банк Украины в среду повысил официальный курс валют. Согласно обнародованным данным, доллар, евро и злотый показали рост по сравнению с предыдущим днем. Официальный курс составил 45,35 грн за доллар, 49,61 грн за евро и 11,12 грн за злотый.

На следующий день Национальный банк Украины снизил официальные курсы валют. В сообщении отмечается, что доллар и евро синхронно обвалились, а злотый также показал снижение. По данным, доллар опустился до 45,27 грн, евро - до 49,53 грн, а злотый - до 11,05 грн.

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