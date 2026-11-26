Переговоры по Украине зашли в тупик из-за требований Кремля. Почему Трамп торопится заключить сделку, на какие уступки давят США и какую позицию займет Европа?

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Путин требует Донбасс, Трамп торопит Зеленского, Европа меняет стратегию / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Офис президента Украины

Читайте в материале:

США хотят мирную сделку по Украине до января 2027 года

Кушнер признал тупик в переговорах из-за территорий

Европа готова к диалогу с Путиным, но после перемирия

Следующий раунд переговоров могут провести в Абу-Даби

Администрация Дональда Трампа хочет получить мирное соглашение между Украиной и Россией к началу января 2027 года, пока Конгресс не перешел под контроль демократов. Кремль при этом настаивает на передаче Донбасса и отводе сил НАТО к границам 1997 года. Европейские лидеры, которые долго избегали прямых контактов с Путиным, теперь готовы к диалогу с Москвой, но сначала требуют прекращения огня.

Главред выяснил, как продвигаются мирные переговоры по Украине.

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Почему США хотят заключить мирное соглашение по Украине до января 2027 года

Темп переговоров во многом задали итоги промежуточных выборов в США. Как сообщает Financial Times со ссылкой на четырех осведомленных собеседников, администрация Трампа дала понять европейским и украинским чиновникам, что ждет сделки Киева с Москвой к началу января. Именно тогда демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса. Спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возобновили переговоры в Абу-Даби после восьмимесячной паузы, вызванной войной с Ираном.

"Американцы сильно давят, и есть опасения, что для приближения к договоренности понадобится очень много украинских уступок", - поделился один из европейских чиновников после встречи с Кушнером и Уиткоффом.

В Киеве такой график усилил опасения, что Владимира Зеленского вынудят подписать документ на условиях Москвы. По словам источника FT в украинской власти, Россия может добиться более выгодных для себя условий, если все решится до января.

"Трамп симпатизирует Путину и хочет закончить все это к январю", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

"Американцы спешат, Путин не спешит", - резюмировал другой европейский собеседник издания.

Что Трамп ответил на слова Зеленского о сроках до января

Сам Трамп публично отрицает, что ставил какой-либо дедлайн. Как пишет The New York Post, журналисты спросили американского президента о словах Зеленского про январский ориентир посланников Белого дома. Трамп рассмеялся и переспросил, кто это сказал.

"Я не привязан ни к каким срокам. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Знаете, это нас не касается. Я бы с удовольствием решил этот вопрос уже сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет", - заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что готовность сторон к прекращению огня постоянно меняется. Этот вывод он отнес и к Путину, и к украинскому лидеру Зеленскому.

К слову, о скором прекращении огня говорят и в семье американского президента. Первая леди США Мелания Трамп 20 ноября пришла на церемонию зажжения рождественской елки в штаб-квартире Fox News в Манхэттене. Там ее спросили о желанном подарке.

"Мир во всем мире", - коротко ответила первая леди США.

Затем Мелания Трамп уточнила, что надеется на подписание соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной до праздника.

Мелания Трамп / Инфографика: Главред

Реально ли завершить войну до 1 января 2027 года

В Офисе президента Украины к январскому ориентиру относятся сдержанно. Руководитель ОП Кирилл Буданов ответил на вопрос о публикациях западных СМИ, согласно которым Вашингтон хочет добиться результата до Нового года. Категоричных прогнозов глава ОП не дал, но и большого оптимизма не проявил.

"Да а кто же не хочет? Скажите, есть ли в мире человек, который не хочет? Я таких не знаю. Реалистично ли это? Ну, зависит от многих факторов. Будем работать над тем, чтобы, возможно, это произошло, хотя это будет просто чудо", - сказал Буданов.

Как Зеленский собирается давить на Россию через новый Конгресс США

На случай провала нынешнего трека у Киева есть запасной вариант. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg рассказал, что обратится к новому Конгрессу, если Трамп не убедит Путина остановить войну до конца года. После поражения республиканцев на промежуточных выборах демократы получат там большинство. Украина в таком случае будет добиваться крупного пакета военной помощи и новых ограничительных мер против Москвы.

"Должен быть такой уровень поддержки Украины и такие санкции, которые посылают четкий сигнал россиянам. Пора сесть за стол переговоров и закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

Президент также подтвердил, что Уиткофф и Кушнер стремятся к договоренности как можно скорее, в идеале к январю. По его словам, Украина рискует столкнуться с требованиями серьезных уступок, а Путин не подает признаков готовности остановиться.

"Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины", - сказал глава государства.

Программа PURL / Инфографика: Главред

Почему Украине не хватает ракет Patriot и что ограничивает Starshield

Помимо ставки на законодателей в Вашингтоне, Зеленский указал на перебои с американским оружием. По его словам, поставка 48 ракет для Patriot задерживается, потому что пакет до сих пор не подписал министр обороны США Пит Хегсет. Ранее президент рассказывал Bloomberg, что с прошлого года США передают 12 перехватчиков в месяц, то есть примерно четверть от обещанного при администрации Джо Байдена. Кроме того, сохраняются ограничения на использование терминалов Starshield от SpaceX в оккупированных районах, и это мешает работе ПВО.

"Пожалуйста, покройте наши потребности хотя бы на весь декабрь. Почему? Потому что я все еще рассчитываю найти, так сказать, новый подход к новому Конгрессу в январе или феврале", - обратился Зеленский к партнерам.

Как отмечает Financial Times, в Киеве задержки с перехватчиками и снижение скорости Starshield считают попыткой ослабить позиции Украины перед торгом. Украинский лидер дал этому собственную политическую оценку.

"Америка сама ставит себя в очень неудобное положение. Политически это выглядит так, будто она идет тем же курсом, что и Путин, который хочет заставить Украину капитулировать", - заявил Зеленский.

Как Россия изменила характер войны против Украины в 2026 году

Нехватка средств ПВО особенно опасна в нынешний отопительный сезон, который многие считают самым тяжелым с начала полномасштабного вторжения. Россия массированно бьет дронами и ракетами по энергетике и теплоснабжению. Наступление в Донецкой области забуксовало, но удары по городам становятся изощреннее: все чаще применяются реактивные беспилотники, которые сложно перехватить. В список целей попали водоснабжение и мосты через Днепр в Киеве. Украина, в свою очередь, повредила дорожное полотно Крымского моста и усилила атаки на российские НПЗ.

"В 2026 году Путин полностью изменил ход войны. Теперь его армия воюет против гражданского населения, поскольку предыдущий этап - войска против войск - не дал результатов", - констатировал Зеленский.

Президент привел пример удара по коммунальной инфраструктуре и поставил под сомнение версию о случайных попаданиях.

"Когда кто-то бьет баллистической ракетой по канализационному объекту, можно ли представить, что это случайность?" - задал риторический вопрос глава государства.

Зеленский отказывается выводить войска из Донбасса

На фоне ударов по тылу главным камнем преткновения за столом переговоров остается Донбасс. По данным Bloomberg, Кушнер и Уиткофф предлагали Украине уступить Луганскую и Донецкую области в обмен на определенную форму защиты со стороны НАТО. Зеленский на Конгрессе местных и региональных властей отверг такой сценарий. Он уточнил, что говорит не о вынужденной потере позиций на фронте.

"Отступать с Донбасса - это проиграть войну. Я имею в виду отступать не из-за боевых действий, а самим по себе принять решение и покинуть свою землю", - сказал президент.

Зеленский считает, что сдача территории не означает, что Москва на этом остановится, даже если Киев получит защитные обязательства от партнеров.

"Никакие гарантии безопасности вам никогда не гарантируют, что если ты отдал сам, по своей воле, часть своего государства, то потом тебя не заставят отдать еще что-то", - добавил глава государства.

Может ли членство в НАТО стать гарантией безопасности для Украины

Альтернативой территориальным уступкам Зеленский видит полноценное вступление в Альянс. В интервью Bloomberg он признал, что скептически относится к обязательствам по образцу статьи 5 Вашингтонского договора, хотя и не исключает такой вариант. По его оценке, Германия и Франция, долго относившиеся к этой идее настороженно, сейчас смотрят на нее благосклоннее.

"Если завтра Трамп скажет: я поддерживаю членство Украины в НАТО, то, на мой взгляд, Европа это тоже поддержит", - уверен Зеленский.

Кремль такой сценарий полностью исключает. Украинский лидер при этом убежден, что он отвечает и интересам России.

"Если Путин считает, что Украина готовится к военному реваншу, он должен быть больше всех заинтересован в нашем членстве в НАТО. Потому что если Украина вступит в НАТО, мы не сможем вернуть наши оккупированные территории силой. Мы потеряем всех партнеров", - пояснил президент.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Кушнер рассказал о тупике в переговорах с Путиным

О том, что спор о землях блокирует прогресс, говорят и в Вашингтоне. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью гендиректору Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets признал, что диалог с Кремлем застопорился. По его версии, движение вперед, наметившееся в ноябре 2025 года, сорвала якобы имевшая место атака украинцев на резиденцию Путина в конце декабря.

"По моим ощущениям, после многих часов общения с президентом Путиным и российской командой территориальный вопрос сейчас зашел в некий тупик", - отметил Кушнер.

На вопрос, действительно ли хозяин Кремля стремится остановить войну, американский переговорщик ответил утвердительно, но с оговоркой. При этом он отверг обвинения в давлении на Киев и назвал США посредником и крупнейшим донором Украины.

"Я бы сказал, что да, я действительно считаю, что то, о чем он говорит, - это мир, но всегда возникает вопрос: на каких условиях? И есть ли способ согласовать то, чего хочет он, с тем, чего хочет президент Зеленский, а также с тем, чего хотят европейцы?" - рассуждал спецпосланник.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Какой прорыв ожидается перед праздниками

Единственным ощутимым результатом последних контактов Кушнер назвал гуманитарный трек. В том же интервью он рассказал, что тысячи людей вскоре смогут вернуться к семьям, но не назвал ни дату, ни число освобожденных. По данным Anadolu, спецпосланник связал эту договоренность с ноябрьскими консультациями в ОАЭ и подчеркнул, что Россия теперь открыта к многостороннему формату.

"Целью трехсторонней встречи было прежде всего выяснить, сможем ли мы осуществить крупный гуманитарный обмен пленными, который состоится совсем скоро, перед праздниками, и станет крупнейшим обменом за всю войну", - сказал Кушнер.

Он также пообещал, что Вашингтон не будет действовать за спиной Киева и европейских партнеров.

"Мы не собираемся ничего решать без согласия Европы и без согласия Украины", - заверил американский переговорщик.

У Трампа назвали Путина "гроссмейстером политики"

Резонанс интервью Кушнера вызвали и комплименты в адрес российского диктатора. Зять Трампа рассказал, что глава Кремля приходит на встречи с проработанной позицией и много записывает за американцами. Помощника Путина Юрия Ушакова Кушнер назвал "фантастическим", а спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева - своим "невероятным другом".

"Можно одобрять его действия или нет, но он, безусловно, является гроссмейстером политики. Он - историческая фигура. Он всегда очень, очень хорошо подготовлен", - сказал Кушнер.

По словам американского переговорщика, Путин также заверил Вашингтон, что не намерен прибегать к оружию массового поражения против Украины.

"Пока что Путин проявляет сдержанность... Он согласился не использовать ядерное оружие, а это, безусловно, очень важно", - подчеркнул спецпосланник.

Европа готова к переговорам с Путиным

Пока Вашингтон ведет прямой диалог с Москвой, европейцы, уставшие оставаться в стороне, тоже меняют подход. Как пишет Le Monde, 19 ноября в Шэньчжэне после встречи с Си Цзиньпином и Трампом Путин призвал европейцев "прояснить позицию" по будущему устройству безопасности на российской территории. Раньше подобный жест от человека, на которого выдан ордер Международного уголовного суда, сочли бы провокацией. Теперь глава Минобороны Германии Борис Писториус смотрит на это иначе.

"Отказ от приглашения в Москву стал бы совершенно неуместным сигналом", - заявил Писториус.

Президент Финляндии Александр Стубб еще 16 ноября в колонке для Financial Times призвал коллег перестать избегать прямого общения с Кремлем. Сам он 27 октября вместе с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре уже говорил с Путиным по телефону.

"Думаю, нам стоит поговорить об отношениях России с НАТО. Нам стоит поговорить об отношениях России с ЕС", - написал Стубб.

В том же ключе 23 ноября на пресс-конференции в Берлине высказался канцлер Германии Фридрих Мерц: "Европа готова вести переговоры с Россией".

Эксперт German Marshall Fund Тара Варма объяснила, зачем на встречу с россиянами отправят советников от Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, институтов ЕС и НАТО.

"Такой состав представителей может показаться смешным. Но демонстрация единства европейцев перед русскими может изменить ситуацию", - пояснила Варма.

Почему фон дер Ляйен и Кушнер спорят о порядке мирных переговоров

Готовность к диалогу не сняла главного разногласия между Брюсселем и Вашингтоном. Как сообщает Euronews, Европа считает дискуссию о новом порядке на континенте российской ловушкой и требует сначала прекратить огонь в Украине. Кушнер, напротив, призвал в соцсетях решать оба вопроса одновременно. Он предупредил, что Трамп согласится на аналог статьи 5 только в том случае, если вероятность его применения будет минимальной.

"Гарантии безопасности для Украины не могут быть окончательно согласованы в отрыве от послевоенной европейской архитектуры безопасности. Эти два вопроса необходимо рассматривать вместе. Ничего не согласовано, пока не согласовано все", - написал Кушнер.

Еврокомиссия отступать не намерена, подтвердила главный спикер ведомства Паула Пиньо в ответ на вопрос Euronews.

"Как только будет прекращение огня, можно будет обсуждать архитектуру безопасности Европы. Эти дискуссии должны проходить в надлежащем формате - с союзниками по НАТО и при полном участии государств - членов ЕС", - сказала Пиньо.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который принимал в Берлине участников "коалиции желающих", в том числе Кушнера, поддержал позицию Брюсселя.

"Сейчас нужна правильная последовательность: сначала мир в Украине, затем договоренности о евроатлантической безопасности. Москва знает: ее максималистские требования декабря 2021 года нереалистичны", - заявил Мерц.

Каких гарантий Россия требует от НАТО и Европы

Москва охотно ухватилась за американскую идею обсудить устройство безопасности континента. Как отмечает ABC News со ссылкой на AP, Кремль использует эту возможность, чтобы снова выдвинуть довоенные требования. В проектах соглашений декабря 2021 года Россия добивалась отказа от расширения НАТО на Украину, Грузию и другие бывшие советские республики, а также запрета размещать войска там, где их не было в 1997 году. После встречи с Си и Трампом Путин назвал реакцию западных столиц "политической диареей".

"Мы понимаем, что обсуждать вопросы безопасности в Европе без европейцев не имеет смысла", - заявил Путин.

Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что 12 ноября в Кремле глава государства напомнил Уиткоффу и Кушнеру о предложениях 2021 года и пообещал дополнить их "свежими соображениями". Эксперт Carnegie Russia Eurasia Center Татьяна Становая считает, что Кремль видит шанс, хотя ожидания у него низкие.

"Впервые с 2022 года Москва видит конкретное окно для переговоров, которые могли бы затронуть то, что она называет "первопричинами" войны. Если переговоры провалятся, Россия готова продолжать воевать, пока не появится другая возможность", - отметила Становая.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече Европейского политического сообщества в Дублине призвала не поддаваться на российскую повестку и настаивать на прекращении огня.

"Если мы начнем говорить о том, чего Россия требует относительно архитектуры безопасности, мы фактически попадем в ловушки, которые расставляет нам Россия", - предупредила Каллас.

Кремль отверг энергетическое перемирие на зиму

Даже ограниченные шаги, которые Европа предлагает в качестве проверки намерений Москвы, в Кремле встретили в штыки. 25 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге, призвала Россию на время зимы прекратить удары по энергетике и обеспечить безопасный вывоз продовольствия через Черное море. Она также обратила внимание, что Путин постоянно дополняет свои условия, например требованием выхода Финляндии из НАТО.

"Это будут важные шаги, поскольку они продемонстрируют, что Россия серьезно относится к переговорам", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что Россия "ничего не должна" и будет исходить из собственных национальных интересов.

"Конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредника, роль участника переговоров по урегулированию очень сложно. Это в очередной раз доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию", - заявил Песков.

Где пройдет следующий раунд переговоров Украины, США и России

Несмотря на жесткую риторику, Кремль не отказывается от новой встречи делегаций. Песков, слова которого передают российские СМИ, признал, что конкретного графика пока нет, сообщает Главред. Основной площадкой Москва по-прежнему считает столицу ОАЭ, где делегации уже встречались 10–11 ноября.

"Новые трехсторонние переговоры скоро состоятся. Мы пока рассматриваем Абу-Даби, но могут быть самые разные варианты", - сказал представитель Кремля.

Могут ли переговоры по Украине пройти на саммите G20 в Майами

Альтернативной площадкой может стать саммит "Большой двадцатки" в США. Как пишет The Washington Post, Вашингтон предложил Зеленскому провести следующую трехстороннюю встречу до Рождества. Украинский президент допустил, что она может состояться на полях G20 на гольф-курорте Трампа в Майами в середине декабря.

"Я согласился. Чем скорее будет результат, тем лучше", - сказал Зеленский.

Трамп пригласил на саммит Путина, но не Зеленского. Германия призвала исправить это и назвала недопустимым, чтобы судьбу Украины решали без нее. Кремль участие Путина пока не подтвердил: в прошлом году он пропустил саммит из-за ордера Международного уголовного суда. По данным FT, высокопоставленный французский чиновник заявил, что без приглашения Украины переговоров с европейцами на G20 не будет. Зеленский признал, что приглашение Путина не нравится части американских законодателей.

"Если Украина будет приглашена, трехстороннюю встречу поддержали бы все", - уверен президент.

Почему США отказались от бизнес-сделок с Россией ради мира

Пока стороны выбирают площадку, Вашингтон отказался от одного из своих стимулов для Москвы. Как сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times, администрация Трампа без огласки отложила идеи использовать совместные проекты в энергетике и авиации как приманку для Кремля. Уиткофф и Кушнер сообщили европейским чиновникам, что корпоративные партнерства больше не составляют ядро американского предложения. Среди идей обсуждались привлечение американского инвестора к газопроводам "Северный поток", вложения в российскую нефть и производство титана.

"Было довольно ясно дано понять, что россиян подобные вещи не интересуют", - рассказал FT один из чиновников.

По данным издания, сначала в Москве восприняли эти идеи положительно, но затем охладели к ним и продолжают требовать от Киева территориальных и других неприемлемых уступок. В октябре США временно сняли санкции с российского топлива после того, как Россия согласилась поставлять дизель на мировые рынки.

Сколько денег ЕС выделит Украине в 2027 году

Пока американцы сворачивают коммерческий трек, Евросоюз ищет деньги для Киева. Как пишет Reuters, 26 ноября лидеры ЕС обсуждают бюджет на 2028–2034 годы объемом €1,582 трлн. В нем для Украины предусмотрено до €100 млрд, и дипломаты считают эту сумму явно недостаточной. Отдельно решается вопрос 2027 года: ЕС хочет занять €45 млрд и одолжить их Киеву с возвратом только после выплаты Россией репараций. Еще €25 млрд предоставят Великобритания, Норвегия, Япония, Швейцария и Канада, и эти €70 млрд закроют дефицит.

Против участия в кредите выступают Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария, тогда как Германия и ряд других стран сделали его условием общей бюджетной сделки. Лидеры рассчитывают договориться на саммите 17–18 декабря, до выборов 2027 года во Франции, Италии, Польше, Греции, Эстонии, Финляндии и Словакии.

"Я не думаю, что настоящие переговоры начнутся, пока нам не приставят пистолет к виску. Обычно так и бывает - когда есть реальный дедлайн", - сказал один из дипломатов.

Что Мерц сказал о планах России в Европе

Финансирование Киева в Берлине напрямую связывают с угрозой со стороны Москвы. Канцлер Германии Фридрих Мерц в бюджетной речи 25 ноября, как передает The Guardian, признал, что Германия слишком долго пренебрегала обороной, инфраструктурой, демографией и экономикой. Самой жесткой частью выступления стала оценка внешних рисков.

"Россия точно знает, чего хочет, и Россия хочет большего, чем Украина. Тот, кто этого не понимает, либо не понимает мир таким, какой он есть, либо преследует совершенно иную повестку", - предупредил Мерц.

По словам канцлера, Москва нагнетает напряженность на Балтике, в Польше, в Черном море и даже в космосе.

"Она эскалирует в огромных масштабах - в том числе здесь, в наших собственных границах, даже ценой человеческих жизней. Поэтому мы, европейцы, должны и будем устанавливать для России четкие границы", - заявил он.

Война в Украине может перерасти в глобальный конфликт

О том, что противостояние давно вышло за пределы Украины, пишут и западные обозреватели. Колумнист The Guardian Саймон Тисдалл напоминает, что украинские дроны поразили новый российский военный корабль в ливийском Бенгази, более чем в 2200 км от Киева. Перед этим на Балтике был выведен из строя российский грузовой корабль. Россию обвиняют в ракетно-дроновом ударе по Польше, который премьер Дональд Туск назвал преднамеренным, а НАТО провело из-за этих атак экстренное заседание.

По мнению автора, Европа должна говорить одним голосом и не позволять Кремлю накладывать вето на кандидатуру своего переговорщика, в том числе на Каю Каллас. Минимальными требованиями к Москве он называет полный вывод войск, гарантии при поддержке НАТО, репарации и международное расследование преступлений на оккупированном Донбассе.

"Путин - сам себе злейший враг", - пишет Тисдалл.

Обозреватель сравнивает происходящее с кануном Первой мировой. Он напоминает о предупреждении, которое в 1914 году сделал глава британского МИД Эдвард Грей, и проводит параллель с тем, как Россия погружает Украину во тьму.

"Лампы гаснут по всей Европе", - говорил тогда Грей.

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