В ходе встречи в Мар-а-Лаго лидеры также обсудили вопрос о скорейшем мирном урегулировании и войне в Иране.

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Трамп и Рютте выступили с предупреждением в адрес Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, nato.int

Главное из заявления:

Россия не должна распространять войну на другие страны

Мир в Украине нужно достичь как можно скорее

Союзники должны и дальше наращивать расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвали страну-агрессора Россию воздерживаться от действий, которые намеренно или непреднамеренно распространяют войну в Украине на другие государства. Об этом говорится в совместном заявлении Трампа и Рютте, текст которого приводит сайт Альянса.

Встреча состоялась вечером 25 ноября в Мар-а-Лаго - резиденции Трампа во Флориде, которую часто называют "Южным Белым домом". Стороны назвали беседу чрезвычайно плодотворной. Главными темами стали война России против Украины, конфликт в Иране и совместные достижения союзников по НАТО.

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Отдельно в документе отмечены риски распространения боевых действий и необходимость скорейшего мирного урегулирования.

"Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют масштабы войны, а также то, насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта", - говорится в заявлении.

Что еще обсудили Трамп и Рютте

Кроме того, Трамп и Рютте говорили о дальнейшем увеличении расходов на оборону и инвестиций в промышленную базу как в Соединенных Штатах, так и в странах НАТО.

Ранее Рютте защищал подход американского президента к Путину. Генсек НАТО заявлял, что Трамп таким образом подвергает хозяина Кремля испытаниям.

Оказывают ли США и Китай давление на Путина из-за ядерных угроз

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду обратил внимание на пункт о недопустимости ядерной войны в итоговой декларации встречи лидеров США, Китая и России. По его мнению, это сигнал Кремлю.

"Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и её никогда нельзя начинать". Это интересный пункт. Я считаю, что таким образом США и Китай оказывают давление на Путина, чтобы он не вытворял глупостей и не помогал Ирану. Позиции Пекина и Вашингтона в отношении ядерной программы Ирана совпадают: обе страны выступают против того, чтобы Иран обладал ядерным оружием", - отметил он.

Говоря о возможном применении Россией ядерного оружия против Украины, эксперт подчеркнул, что для Кремля важна позиция других ядерных держав.

"В вопросе возможного применения ядерного оружия на Путина давит категорическая позиция всех ядерных держав, прежде всего Китая", - пояснил Загородний.

Демонстрацию Путиным "ядерной чемоданчицы" во время встречи в Китае аналитик расценил как признак слабости, а не силы.

"Все и так знают, что у России есть ядерное оружие, стратегические бомбардировщики и т. д. Поэтому все это было обычным "пусканием пыли в глаза": Путину, кроме советского наследия, хвастаться нечем и больше ничего показать - у него нет никаких других признаков силы и никаких других достижений", - заявил эксперт.

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Как сообщал Главред, 19 ноября в Шэньчжэне состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России. Войдя в зал, Трамп назвал Путина своим другом и пожал ему руку.

После встречи американский президент заявил, что глава Кремля заверил его в желании завершить войну дипломатическим путем. Также Трамп встал на защиту Путина, назвав появление "маленьких ракет" в Польше ошибкой. По словам Трампа, Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он начал.

Безопасность соседних с Украиной стран НАТО остается одной из ключевых тем на фоне российских атак. В частности, в Польше упали два неизвестных объекта во время атаки РФ на Украину. Польша является членом НАТО с 1999 года.

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