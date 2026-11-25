Рецепт закуски, которая готовится очень быстро и обязательно понравится гостям.

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Рецепт праздничной закуски за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

До Нового года осталось чуть больше месяца, так что самое время искать рецепты простых в приготовлении, но очень вкусных блюд для праздничного стола. Среди них - сырные шарики с колбасой или помидорами черри.

Главред узнал, что рецептом этого праздничного блюда поделилась в TikTok украинская кулинарная блогерша под ником olena.foodblog.

Сырная закуска на шпажках - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Твёрдый сыр 200 г

Крем-сыр 200 г

Измельченные орехи 50–70 г

Колбаса

Помидоры черри

Специи

Натираем твёрдый сыр и смешиваем с крем-сыром. Формируем шарики и обваливаем в измельчённых орехах. Складываем нарезанную колбасу в бантик и нанизываем вместе с сырным шариком на шпажку.

Также вместо колбасы можно использовать помидоры черри.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом праздничной закуски можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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