До Нового года осталось чуть больше месяца, так что самое время искать рецепты простых в приготовлении, но очень вкусных блюд для праздничного стола. Среди них - сырные шарики с колбасой или помидорами черри.
Главред узнал, что рецептом этого праздничного блюда поделилась в TikTok украинская кулинарная блогерша под ником olena.foodblog.
Сырная закуска на шпажках - рецепт
Ингредиенты:
- Твёрдый сыр 200 г
- Крем-сыр 200 г
- Измельченные орехи 50–70 г
- Колбаса
- Помидоры черри
- Специи
Натираем твёрдый сыр и смешиваем с крем-сыром. Формируем шарики и обваливаем в измельчённых орехах. Складываем нарезанную колбасу в бантик и нанизываем вместе с сырным шариком на шпажку.
Также вместо колбасы можно использовать помидоры черри.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом праздничной закуски можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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