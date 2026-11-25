Более поздний выход на пенсию всего на один год увеличивает размер выплаты на 6%, а матери пятерых детей могут претендовать на пенсию за особые заслуги.

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На какие надбавки к пенсии можно рассчитывать в 2026 году - полный перечень / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы

Кто имеет право на надбавки и доплаты к пенсии

За отсрочку выхода на пенсию выплата увеличивается до 0,75% ежемесячно

Какие документы нужны для оформления доплат

Украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты по инвалидности, ветеранскому статусу, особым заслугам перед государством, содержанию нетрудоспособных членов семьи и более позднему выходу на пенсию. При определенных условиях размер основной пенсии можно увеличить на 54%, если отложить её оформление на шесть лет. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Большинство надбавок назначаются по заявлению и документам, подтверждающим право на них. Детям войны надбавки устанавливаются автоматически, без обращения в ПФУ.

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Какие надбавки к пенсии предусмотрены законом

Надбавку на уход назначают лицам с инвалидностью I группы, одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигшим пенсионного возраста, а также одиноким лицам с инвалидностью III группы после достижения пенсионного возраста. На неё могут претендовать и одинокие получатели пенсий по возрасту и за выслугу лет, которым требуется постоянный посторонний уход.

Лицам с инвалидностью I группы надбавку устанавливают без заявления к любому виду пенсии. Остальные пенсионеры подают заявление и заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода, а в заявлении указывают, что у них нет трудоспособных родственников, которые по закону обязаны их содержать, сообщает ПФУ.

Получать две выплаты на одну и ту же цель закон не разрешает.

"Государственная социальная помощь на уход и надбавка на уход одновременно не назначаются", - подчеркивают в Пенсионном фонде.

Еще две надбавки предусмотрены для следующих категорий пенсионеров:

неработающим пенсионерам, имеющим на иждивении детей до 18 лет или других нетрудоспособных членов семьи;

почетным донорам Украины и почетным донорам СССР - по заявлению и при предъявлении удостоверения, подтверждающего соответствующий знак.

Кто получает надбавку к пенсии как ветеран войны

Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусматривает повышение пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны (размер зависит от группы инвалидности), участников боевых действий, участников войны и пострадавших участников Революции Достоинства. Право на повышение имеют также супруги умерших участников боевых действий, имевших инвалидность, и члены семей погибших (умерших) военнослужащих.

Повышение назначается по заявлению на основании удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны, участника боевых действий, участника войны, члена семьи погибшего или пострадавшего участника Революции Достоинства. Для выдачи удостоверения пострадавшим участникам Революции Достоинства достаточно справки органа социальной защиты населения по месту жительства.

Кроме того, лица с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий получают ежемесячную государственную адресную помощь в дополнение к пенсии. Отдельную адресную помощь к пенсионной выплате получают члены семей защитников, погибших или умерших во время отражения вооруженной агрессии страны-агрессора РФ на Донбассе, а также тех, чья смерть связана с защитой Родины.

Надбавка детям войны и жертвам репрессий

Детям войны надбавку к пенсии начисляют автоматически. Ее получают граждане Украины, которым на день окончания Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года, было менее 18 лет, если им не установлена надбавка как ветерану войны или жертве нацистских преследований.

Бывшие несовершеннолетние и малолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания, бывшие узники концлагерей, а также супруги (супруги) умерших жертв нацистских преследований получают надбавку по заявлению и при наличии соответствующего удостоверения.

Надбавка к пенсии предусмотрена также для граждан, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы, а также для членов их семей, которых принудительно переселили. Отдельно пенсию повышают людям, проживающим, работающим или обучающимся в населенных пунктах, имеющих статус горных.

Какие доплаты получают чернобыльцы и семьи шахтеров

Участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пострадавшим от Чернобыльской катастрофы начисляют дополнительную пенсию за вред, причиненный здоровью. Семьям, потерявшим кормильца в результате катастрофы, выплачивают ежемесячную компенсацию на каждого нетрудоспособного члена семьи, находившегося на его иждивении.

Неработающие пенсионеры, уволенные в связи с закрытием Чернобыльской АЭС, имеют право на ежемесячную доплату. Лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии, у которых установлена связь инвалидности с катастрофой, назначается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии.

Членам семей шахтеров, погибших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, начисляют доплату к пенсии в случае потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи. Основанием служит акт расследования по форме Н-5, Н-1 или П-4.

Доплату к надбавке получают также Герои Украины, Герои Социалистического Труда, Герои Советского Союза, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы и лица, награжденные четырьмя и более медалями "За отвагу". Еще одну доплату в случае потери кормильца назначают нетрудоспособным членам семей погибших участников акций протеста во время Революции Достоинства.

Если человек имеет право на повышение сразу по нескольким законам - о чернобыльцах, ветеранах войны, жертвах нацистских преследований или детях войны, - его начисляют только по одному основанию по его выбору.

Кто имеет право на пенсию за особые заслуги

Еще одну доплату государство предусматривает для людей с выдающимися достижениями.

"Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения", - отмечают в ПФУ.

Претендовать на такую пенсию могут:

Герои Украины, награжденные орденом Героев Небесной Сотни или четырьмя и более орденами Украины, а также удостоенные почетного звания "народный";

ветераны войны, награжденные орденом за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

победители Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы;

космонавты и члены летно-испытательных экипажей самолетов;

лица с почетным званием "заслуженный", лауреаты Государственной премии Украины и награжденные одним из орденов Украины;

матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста (при определенных условиях - отцы);

признанные борцы за независимость Украины в XX веке и реабилитированные жертвы репрессий коммунистического режима.

Пенсию за особые заслуги начисляют в качестве надбавки к пенсии по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца или за выслугу лет, а её размеры определяет статья 5 профильного закона, сообщает Пенсионный фонд.

Как оформить пенсию за особые заслуги

Заявление и документы, подтверждающие особые заслуги, подаются в территориальный орган ПФУ по месту получения пенсии. Выплату начисляют со дня обращения или со дня приобретения права на неё, если человек обратился не позднее чем через 12 месяцев.

Если к заявлению приложены не все документы, ПФУ сообщает, что именно необходимо подать. Если документы будут представлены в течение трех месяцев, днем обращения будет считаться день подачи заявления, а в случае отправки по почте - дата на почтовом штемпеле.

Члены семьи умершего человека, имевшего особые заслуги, прилагают также документы, подтверждающие родственные связи, свидетельство о смерти кормильца или решение суда, справки об обучении и документы о пребывании на иждивении.

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Насколько вырастет пенсия, если выйти на нее позже

Человек, который после достижения пенсионного возраста продолжает работать и обращается за пенсией по возрасту позже, получает повышение её размера. За каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста пенсию увеличивают на 0,5%, если отсрочка длится до 60 месяцев, и на 0,75% - если свыше 60 месяцев.

За неполный месяц стажа надбавка не начисляется. Разница в размере выплаты становится ощутимой уже через несколько лет работы после достижения пенсионного возраста.

"То есть если человек отсрочит свой выход на пенсию на один год, то получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5% х 12), за два года более позднего выхода на пенсию - 12% (0,5% х 24) и т. д.", - поясняют в ПФУ.

За отсрочку на шесть лет, или 72 месяца, основной размер пенсии увеличится на 54%. Пенсию "с отсрочкой" назначают по обращению, как правило, с первого числа месяца, в котором оно подано, сообщает ПФУ.

Пенсии в Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, с 1 марта 2026 года в Украине повысили минимальные размеры пенсий для неработающих пенсионеров. Наибольшую сумму - 4 213 гривен в месяц - гарантируют людям от 65 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, а также пенсионерам от 80 лет со стажем 20/25 лет. Пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет со стажем 30/35 лет получают не менее 4 050 гривен.

Отдельные категории работников бюджетной сферы могут рассчитывать на единовременную выплату при выходе на пенсию. Медики, педагоги, социальные работники, спортсмены и артисты могут получить сумму, равную десяти месячным пенсиям. Для этого женщинам необходимо иметь не менее 30 лет специального стажа, мужчинам - 35, а на день 60-летия работать на соответствующей должности в государственном или коммунальном учреждении.

Требования к стажу для выхода на пенсию по возрасту продолжают расти. С 1 января 2027 года украинцам, желающим выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа. Это требование будет ежегодно увеличиваться на один год и в 2028 году достигнет 35 лет как для мужчин, так и для женщин.

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