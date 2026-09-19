Главное условие для будущей пенсии: есть ли риск для трудового стажа

Разница в требованиях для мужчин и женщин сохраняется при определении гарантированного минимального размера пенсии.

https://glavred.info/economics/glavnoe-uslovie-dlya-budushchey-pensii-est-li-risk-dlya-trudovogo-stazha-10797749.html Ссылка скопирована

Украинцам раскрыли условия выхода на пенсию / колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

Требование по страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет одинаково для мужчин и женщин

Стаж учитывается на момент достижения человеком 63 лет, а не на дату подачи заявления

В Украине постепенно повышается требование к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет. Если в 2026 году достаточно 33 лет стажа, то уже в 2027-м понадобится 34 года, а с 2028 года - 35 лет.

О том, как изменятся условия выхода на пенсию и сколько стажа потребуется украинцам в разном возрасте, адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Ольга Хомич рассказала в комментарии УНИАН.

видео дня

По словам юриста, требование по страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет одинаково для мужчин и женщин, родившихся в 1961 году и позже. В 2027 году необходимо будет иметь минимум 34 года стажа, а с 1 января 2028 года - 35 лет.

"В 2027 году (с 1 января по 31 декабря 2027 года) для назначения пенсии по возрасту в 60 лет требуется не менее 34 лет страхового стажа".

Для женщин 1956–1961 годов рождения действуют переходные нормы. Их пенсионный возраст зависит от даты рождения и постепенно увеличивается от 55 до 60 лет. Необходимый стаж в этом случае определяется по правилам, действующим на момент достижения соответствующего возраста.

При этом разница в требованиях для мужчин и женщин сохраняется при определении гарантированного минимального размера пенсии. Согласно статье 28 Закона № 1058-IV, для этого мужчинам необходимо иметь 35 лет страхового стажа, женщинам - 30 лет.

Если стажа не хватает

Отсутствие 34 или 35 лет стажа не лишает человека возможности оформить пенсию. В таком случае законодательство предусматривает более поздний выход на заслуженный отдых.

В 2027 году для назначения пенсии в 63 года потребуется от 24 до 34 лет страхового стажа. С 2028 года нижняя граница увеличится до 25 лет, а верхняя составит 35 лет.

При этом стаж учитывается на момент достижения человеком 63 лет, а не на дату подачи заявления на пенсию.

Если же стажа меньше установленного минимума для 63 лет, остается возможность выхода на пенсию в 65 лет.

Что будет при 15 годах стажа

15 лет страхового стажа - это минимальный показатель, позволяющий претендовать на пенсию по возрасту. Однако право на такую выплату возникает только после достижения 65 лет.

В 2027 году для выхода на пенсию в 65 лет потребуется от 15 до 24 лет стажа. В 2028-м диапазон составит от 15 до 25 лет.

"То есть при 15 годах стажа претендовать на пенсию в 60 или 63 года нельзя – право возникает только после достижения 65-летнего возраста", – подчеркнула адвокат.

/ Инфографика - Главред

Размер выплаты при этом рассчитывается индивидуально. Учитываются заработок человека и продолжительность его страхового стажа. Поскольку 15 лет значительно меньше стажа, необходимого для гарантированного минимального размера пенсии, применяется пропорциональный расчет.

Такая выплата связана с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и рассчитывается с учетом фактического количества лет страхового стажа.

До 65 лет человек с таким стажем может претендовать не на пенсию по возрасту, а при наличии соответствующих оснований - на государственную социальную помощь.

Точную сумму пенсионной выплаты на 2027 и 2028 годы сейчас определить невозможно: она будет зависеть в том числе от прожиточного минимума, который установят законами о Государственном бюджете на соответствующие годы.

"Конкретный размер пенсии в гривнах на 2027 и 2028 годы будет зависеть от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который будет установлен соответствующими законами о Государственном бюджете Украины на эти годы – которые пока окончательно не приняты", – добавила специалист.

Что важно знать об оцифровке трудового стажа

В Украине продолжается переход от бумажных трудовых книжек к электронному формату. Чтобы сведения о предыдущей работе были учтены при назначении пенсии, данные о трудовом стаже необходимо своевременно перенести в электронный реестр.

Если не успеть оцифровать необходимые сведения, отдельные периоды работы могут остаться без подтверждения. Это, в свою очередь, способно повлиять как на размер будущей пенсионной выплаты, так и на срок возникновения права на пенсию.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред