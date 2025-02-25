Дефицит и рост цен: основной продукт подорожает из-за опасной болезни

В течение прошлого года в Украине зарегистрировано уже 85 случаев болезни.

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Почему свинина может подорожать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В 2024 и 2025 годах в Украине возросло количество вспышек опасных болезней среди домашних животных - особое беспокойство вызывает африканская чума свиней (АЧС). Как объясняет председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук, это может негативно повлиять на животноводческую отрасль и привести к росту цен на свинину. Деталями он поделился в комментарии 24 Каналу.

Эксперт отметил, что в прошлом году эпизоотическая ситуация с АЧС в Украине и Европе была сложной. За 2024 год в Украине зафиксировано 85 неблагополучных пунктов по этому заболеванию.

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По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в Европе в прошлом году зарегистрировано 6 846 вспышек АЧС. Больше всего случаев обнаружили в:

Польше - 2 360,

Италии - 1 275,

Литве - 568,

Германии - 568, Германии - 526.

В то же время аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка объяснил, что из-за распространения АЧС поголовье свиней сокращается, поскольку болезнь имеет высокую смертность, а зараженных животных вынуждены уничтожать для предотвращения распространения вируса.

Это может вызвать дефицит свинины на рынке и рост цен. В то же время эксперт успокоил, что сейчас предложение остается достаточным, поэтому оснований для паники нет.

"На 1 февраля 2025 года, поголовье свиней составляет 4,46 миллиона голов, что на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. 65% от общего поголовья составляют предприятия. Существенное снижение произошло за счет военных действий, а именно в Донецкой и Сумской областях. В этих областях поголовье упало в разы", - говорит Максим Гопка.

Рост цен на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в марте несколько овощей "ударят по карману" украинцев. На рост цен повлияют сезонные факторы и расходы на хранение.

Также объяснялось, какие продукты в "зоне риска". К сожалению, тепличное хозяйство в Украине не способно полностью удовлетворить спрос потребителей.

Также вторую неделю подряд цены на тепличные огурцы на украинском рынке продолжают увеличиваться. Причиной роста стоимости сокращение предложения импортной продукции стало основной.

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Кто такой Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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