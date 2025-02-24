Долг в платежке, которого нет: что делать, если за газ насчитали больше

О чем речь:
- Каким образом можно избежать фальшивого долга за газ
- Как вернуть деньги и исправить ошибку
В компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему в платежках за газ иногда может появляться долг, даже если вы оплатили все счета вовремя. Причина этого - ошибка во введении уникального лицевого счета.
Чаще всего такая ситуация возникает, если во время оплаты были неправильно указаны реквизиты или пропущен номер лицевого счета. Это может привести к двум основным проблемам:
- Деньги зачислят с задержкой - платеж придется искать вручную.
- Средства могут попасть на другой счет - исправление ошибки займет больше времени.
Чтобы избежать таких ситуаций, "Нафтогаз" рекомендует тщательно проверять все данные перед оплатой:
- Правильность лицевого счета - сверять с предыдущими квитанциями.
- Контроль реквизитов в терминалах или кассах - внимательно проверять перед подтверждением.
- Использование официальных банковских сервисов - они автоматически подтягивают корректные данные.
Также эксперты советуют хранить квитанции за оплату коммунальных услуг в течение 5 лет. Это поможет в случае споров с поставщиком.
Тарифы на коммуналку в Украине - что известно
Напомним, Главред предупреждал, что в одном из городов Украины тариф на воду вырастет почти на 8%. Такое решение приняли вследствие существенного подорожания электроэнергии и других ресурсов.
В то же время Минэнерго сделало важное заявление, что тариф на свет станет меньше. Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление.
Кроме этого, в Верховной Раде дали ответ,вырастут ли тарифы на свет, воду и распределение газа. Как известно, некоторые тарифы менялись в 2023 году, тогда как другие остаются на уровне 2021 года.
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Что такое "Нафтогаз Украины"?)
"Нафтогаз Украины" - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также природного газа, сообщает "Википедия".
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