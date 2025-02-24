Долг в платежке, которого нет: что делать, если за газ насчитали больше

Объясняем, как избежать проблем с оплатой коммунальных услуг.

https://glavred.info/economics/dolg-v-platezhke-kotorogo-net-chto-delat-esli-za-gaz-naschitali-bolshe-10642196.html Ссылка скопирована

Почему порой платеж за газ не зачисляют / коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем речь:

Каким образом можно избежать фальшивого долга за газ

Как вернуть деньги и исправить ошибку

В компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему в платежках за газ иногда может появляться долг, даже если вы оплатили все счета вовремя. Причина этого - ошибка во введении уникального лицевого счета.

Чаще всего такая ситуация возникает, если во время оплаты были неправильно указаны реквизиты или пропущен номер лицевого счета. Это может привести к двум основным проблемам:

видео дня

Деньги зачислят с задержкой - платеж придется искать вручную. Средства могут попасть на другой счет - исправление ошибки займет больше времени.

Чтобы избежать таких ситуаций, "Нафтогаз" рекомендует тщательно проверять все данные перед оплатой:

Правильность лицевого счета - сверять с предыдущими квитанциями.

- сверять с предыдущими квитанциями. Контроль реквизитов в терминалах или кассах - внимательно проверять перед подтверждением.

- внимательно проверять перед подтверждением. Использование официальных банковских сервисов - они автоматически подтягивают корректные данные.

Также эксперты советуют хранить квитанции за оплату коммунальных услуг в течение 5 лет. Это поможет в случае споров с поставщиком.

Тарифы на коммуналку в Украине - что известно

Напомним, Главред предупреждал, что в одном из городов Украины тариф на воду вырастет почти на 8%. Такое решение приняли вследствие существенного подорожания электроэнергии и других ресурсов.

В то же время Минэнерго сделало важное заявление, что тариф на свет станет меньше. Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление.

Кроме этого, в Верховной Раде дали ответ,вырастут ли тарифы на свет, воду и распределение газа. Как известно, некоторые тарифы менялись в 2023 году, тогда как другие остаются на уровне 2021 года.

Больше новостей об экономике:

Что такое "Нафтогаз Украины"?) "Нафтогаз Украины" - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также природного газа, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред