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Долг в платежке, которого нет: что делать, если за газ насчитали больше

Даяна Швец
24 февраля 2025, 16:56
83
Объясняем, как избежать проблем с оплатой коммунальных услуг.
Долг в платежке, которого нет: что делать, если за газ насчитали больше
Почему порой платеж за газ не зачисляют / коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем речь:

  • Каким образом можно избежать фальшивого долга за газ
  • Как вернуть деньги и исправить ошибку

В компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему в платежках за газ иногда может появляться долг, даже если вы оплатили все счета вовремя. Причина этого - ошибка во введении уникального лицевого счета.

Чаще всего такая ситуация возникает, если во время оплаты были неправильно указаны реквизиты или пропущен номер лицевого счета. Это может привести к двум основным проблемам:

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  1. Деньги зачислят с задержкой - платеж придется искать вручную.
  2. Средства могут попасть на другой счет - исправление ошибки займет больше времени.

Чтобы избежать таких ситуаций, "Нафтогаз" рекомендует тщательно проверять все данные перед оплатой:

  • Правильность лицевого счета - сверять с предыдущими квитанциями.
  • Контроль реквизитов в терминалах или кассах - внимательно проверять перед подтверждением.
  • Использование официальных банковских сервисов - они автоматически подтягивают корректные данные.

Также эксперты советуют хранить квитанции за оплату коммунальных услуг в течение 5 лет. Это поможет в случае споров с поставщиком.

Тарифы на коммуналку в Украине - что известно

Напомним, Главред предупреждал, что в одном из городов Украины тариф на воду вырастет почти на 8%. Такое решение приняли вследствие существенного подорожания электроэнергии и других ресурсов.

В то же время Минэнерго сделало важное заявление, что тариф на свет станет меньше. Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление.

Кроме этого, в Верховной Раде дали ответ,вырастут ли тарифы на свет, воду и распределение газа. Как известно, некоторые тарифы менялись в 2023 году, тогда как другие остаются на уровне 2021 года.

Больше новостей об экономике:

Что такое "Нафтогаз Украины"?)

"Нафтогаз Украины" - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также природного газа, сообщает "Википедия".

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