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Не только за счет индексации: у кого увеличится пенсия уже в марте

Даяна Швец
21 февраля 2025, 18:30
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Объясняем, кто из пенсионеров получит прибавку в следующем месяце.
пенсия
Украинские пенсионеры получат доплаты / Коллаж: Главред, фото: pexels

Ключевое:

  • Какие доплаты предусмотрены для украинцев
  • Кто получит дополнительные выплаты к пенсии

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат не только благодаря индексации, но и через специальные надбавки. Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в марте пенсионерам, достигшим 70, 75 или 80 лет, будет начислена ежемесячная доплата.

Размер надбавки зависит от возрастной категории:

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  • 70 лет - 300 гривен;
  • 75 лет - 456 гривен;
  • 80 лет - 570 гривен.

Однако эта надбавка будет предоставлена не всем. Пенсионный фонд Украины автоматически оформляет ее только тем пенсионерам, чья ежемесячная выплата не превышает 10340,35 гривны.

Выплаты начнутся с месяца, следующего после достижения соответствующего возраста. Первая выплата будет пропорциональной количеству дней после дня рождения пенсионера.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине изменена формула расчета пенсионных выплат. По новым правилам, размер индексации пенсий будет определяться Министерством социальной политики по специальному коэффициенту. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято Кабинетом Министров в конце текущего месяца.

Кроме того, с 1 марта 2025 года в Украине запланировано очередное повышение пенсий. Однако, как пояснил юрист Иван Хомич, не все пенсионеры получат повышенные выплаты.

Более того, часть украинских пенсионеров может потерять право на получение пенсионных выплат. Их могут остановить в нескольких случаях.

Больше экономических новостей:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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