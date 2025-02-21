Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

В 2025 году украинцы могут столкнуться с профицитом продукта, а следовательно, снижением его цены.

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/ Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Украинским фермерам грозит профицит капусты

Цены на продукт в 2025 году могут упасть

На украинском рынке в 2025 году может возникнуть избыток белокочанной капусты. Об этом сообщает портал EastFruit со ссылкой на руководителя овощного хозяйства "Органик Д" Вадима Кричковского.

Это связано с тем, что после высоких цен на этот овощ в 2024 году многие фермеры решат массово заняться его выращиванием, что приведет к профициту.

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"После рекордных цен на капусту в 2024 году многие снова пытаются зайти в этот сегмент. Я ожидаю, что в 2025 году мы можем столкнуться с профицитом капусты, а следовательно, снижением ее цены", - считает специалист.

По словам Кричковского, аналогичные ситуации уже происходили с другими овощами. Высокие цены на определенные культуры, такие как морковь и картофель, побуждали фермеров вкладываться в их производство, что впоследствии приводило к снижению стоимости из-за перепроизводства.

Однако специалист отмечает, что овощеводство - это сложный и рискованный бизнес. Недостаточные знания технологии выращивания могут привести к потерям и разочарованию среди новичков.

"Многие оставляют это дело и возвращаются к предыдущим видам деятельности", - добавил специалист.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине изменилась стоимость овощей и фруктов. Цены на огурцы продолжили расти вторую неделю подряд, а укроп и петрушка подешевели.

Также недавно украинцев предупредили о резком росте цен на продукты. Есть риск, что подорожают даже продукты из дешевого сегмента, а главным фактором инфляционной динамики остается девальвация гривны.

Молоко остается на 23% дороже, чем в январе 2024 года. Однако по сравнению с декабрем 2024 года цена упала на 1,5 гривны или 8%.

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