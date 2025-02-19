Нужно готовиться: украинцев предупредили о резком росте цен на продукты

На стоимость продуктов влияет ситуация с электроэнергией и инфляция.

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Цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Цены на продукты вырастут уже этой весной

Больше всего подорожают продукты из дешевого сегмента

На стоимость продуктов влияет инфляция

Украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает Фокус.

По его словам, подорожают даже продукты из дешевого сегмента, а главным фактором инфляционной динамики остается девальвация гривны.

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"В прошлом году при инфляции 12,2% потребительская корзина у нас под 14% вытянула. Поэтому, думаю, такое соотношение будет и в этом году. Однозначно продовольствие потянет за собой больший рост. Особенно дешевый сегмент - цены на овощи, хлеб, крупы будут расти быстрее, чем на мясо и молокопродукты, как сыры. Чем люди беднее, тем они больше едят хлеба и картофеля", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что замораживание социальных стандартов увеличит спрос на дешевые продукты.

Кроме того, эксперт отметил, что на стоимость продуктов влияет ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в январе 2025 года в Украине зафиксировали снижение стоимости молока экстра сорта. По сравнению с декабрем 2024 года цена упала на 1,5 гривны или 8%.

Также известно, что в Украине снизились цены на яйца и сейчас они существенно ниже, чем в ноябре-декабре 2024 года. Главной причиной снижения стоимости яиц стало традиционное уменьшение спроса после новогодних праздников.

Кроме того, в Украине продолжают снижаться цены на картофель. Основными причинами удешевления является увеличение импорта и ухудшение качества овоща во время хранения.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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