Нужно готовиться: украинцев предупредили о резком росте цен на продукты

Кратко:
- Цены на продукты вырастут уже этой весной
- Больше всего подорожают продукты из дешевого сегмента
- На стоимость продуктов влияет инфляция
Украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает Фокус.
По его словам, подорожают даже продукты из дешевого сегмента, а главным фактором инфляционной динамики остается девальвация гривны.
"В прошлом году при инфляции 12,2% потребительская корзина у нас под 14% вытянула. Поэтому, думаю, такое соотношение будет и в этом году. Однозначно продовольствие потянет за собой больший рост. Особенно дешевый сегмент - цены на овощи, хлеб, крупы будут расти быстрее, чем на мясо и молокопродукты, как сыры. Чем люди беднее, тем они больше едят хлеба и картофеля", - подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что замораживание социальных стандартов увеличит спрос на дешевые продукты.
Кроме того, эксперт отметил, что на стоимость продуктов влияет ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция.
Цены на продукты - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, в январе 2025 года в Украине зафиксировали снижение стоимости молока экстра сорта. По сравнению с декабрем 2024 года цена упала на 1,5 гривны или 8%.
Также известно, что в Украине снизились цены на яйца и сейчас они существенно ниже, чем в ноябре-декабре 2024 года. Главной причиной снижения стоимости яиц стало традиционное уменьшение спроса после новогодних праздников.
Кроме того, в Украине продолжают снижаться цены на картофель. Основными причинами удешевления является увеличение импорта и ухудшение качества овоща во время хранения.
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Кто такой Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
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