Резкий скачок цен уже в феврале: в Украине могут подорожать популярные крупы

Кратко:
- В Украине подорожают крупы
- Цены могут вырасти на 5 - 7%
В феврале цены в Украине могут измениться под влиянием многочисленных факторов. Ожидается, что наибольшие изменения произойдут в стоимости продуктов питания. В частности, подорожают крупы. Об этом заявила ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина, передает 24 Канал.
По её словам, цены на крупы разных видов могут увеличиться на 5 - 7%.
"Ситуация ухудшается сложной ситуацией с энергоснабжением, подорожанием топлива и поднятием налогов", - отметила Черемисина.
Она также добавила, что только за период декабрь 2024 года - январь 2025 года:
- цена гречки выросла на 5,4 %, до 35,19 гривни за килограмм;
- пшеничные крупы подорожали на 5,0 %, до 20,18 гривни за килограмм;
- ячневые крупы - на 4,7 %, с 19,01 до 19,90 гривни за килограмм;
- манные крупы - на 4,6 %, с 25,15 до 26,31 гривни за килограмм;
- рис - на 0,8 %, до 56,11 гривни за килограмм.
- пшено подорожало на 6 копеек (+0,2 %) - до 25,41 гривни за килограмм.
Цены на продукты - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, в Украине снова поднялись цены на тепличные огурцы. Повышение цен в этом сегменте участники рынка связывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне относительно низкого предложения этой продукции.
В то же время, в Украине начал дешеветь картофель. Основная причина - это снижение спроса, из-за чего фермеры вынуждены продавать его дешевле.
Кроме того, цены на яйца в Украине после новогодних праздников неожиданно пошли вниз. Теперь украинцам стоит ожидать подорожания этого продукта за неделю-две до Пасхи, которая наступит 20 апреля.
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Кто такая Светлана Черемисина?
Светлана Черемисина - доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики, пишет agrotimes.
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