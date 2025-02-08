Резкий скачок цен уже в феврале: в Украине могут подорожать популярные крупы

Только за период декабрь 2024 года - январь 2025 года цена гречки выросла на 5,4%.

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Цены на крупы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине подорожают крупы

Цены могут вырасти на 5 - 7%

В феврале цены в Украине могут измениться под влиянием многочисленных факторов. Ожидается, что наибольшие изменения произойдут в стоимости продуктов питания. В частности, подорожают крупы. Об этом заявила ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина, передает 24 Канал.

По её словам, цены на крупы разных видов могут увеличиться на 5 - 7%.

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"Ситуация ухудшается сложной ситуацией с энергоснабжением, подорожанием топлива и поднятием налогов", - отметила Черемисина.

Она также добавила, что только за период декабрь 2024 года - январь 2025 года:

цена гречки выросла на 5,4 %, до 35,19 гривни за килограмм;

пшеничные крупы подорожали на 5,0 %, до 20,18 гривни за килограмм;

ячневые крупы - на 4,7 %, с 19,01 до 19,90 гривни за килограмм;

манные крупы - на 4,6 %, с 25,15 до 26,31 гривни за килограмм;

рис - на 0,8 %, до 56,11 гривни за килограмм.

пшено подорожало на 6 копеек (+0,2 %) - до 25,41 гривни за килограмм.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Украине снова поднялись цены на тепличные огурцы. Повышение цен в этом сегменте участники рынка связывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне относительно низкого предложения этой продукции.

В то же время, в Украине начал дешеветь картофель. Основная причина - это снижение спроса, из-за чего фермеры вынуждены продавать его дешевле.

Кроме того, цены на яйца в Украине после новогодних праздников неожиданно пошли вниз. Теперь украинцам стоит ожидать подорожания этого продукта за неделю-две до Пасхи, которая наступит 20 апреля.

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Кто такая Светлана Черемисина? Светлана Черемисина - доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики, пишет agrotimes.

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