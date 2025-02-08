Доллар подорожает уже в ближайшие дни: каким будет новый курс

Эксперт дал прогноз на несколько недель.

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Каким будет курс доллара / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара в ближайшие недели

Почем можно будет купить 100 долларов

Ситуация на валютном рынке Украины останется стабильной до 16 февраля. Национальный банк уже скорректировал учетную ставку, что способствовало замедлению инфляции и укреплению гривны.

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в комментарии для УНИАН, колебания курса валют будут незначительными.

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Согласно его прогнозу, с 10 по 16 февраля курс доллара на межбанковском рынке составит от 41,65 до 42,3 гривни за доллар, а на наличном рынке – в диапазоне 41,7 – 42,5 гривни за доллар.

Таким образом, 100 долларов будут стоить от 4170 до 4250 гривень, а 1000 долларов – от 41700 до 42500 гривень.

Отметим, что официальный курс доллара на понедельник, 10 февраля, установили на уровне 41,47 грн/долл. Согласно данным НБУ, гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Это самый низкий уровень с 9 декабря 2024 года, тогда курс доллара был 41,44 грн/долл.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, официальный курс доллара на 5 февраля составляет 41,76 грн/долл. Курс евро вырос до 43,12 грн/евро, подорожав на 26 копеек.

Также доктор экономических наук Алексей Плотников высказал мнение, что доллар продолжит расти, а текущее снижение курса - это выгодная возможность для покупки. По его словам, в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год средний курс доллара заложен на уровне 45 грн, что указывает на возможную дальнейшую девальвацию гривни.

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине снизился после значительного роста в январе, что было обусловлено сезонными факторами, отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

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