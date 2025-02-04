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Доллар немного подешевел: эксперт сказал, стоит ли покупать валюту

Анна Ярославская
4 февраля 2025, 12:01
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Девальвация гривни, вероятно, продолжится, считает Алексей Плотников.

Курс доллара
Курс доллара в Украине будет расти и дальше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Курс доллара в Украине будет продолжать расти. Пока есть некоторое снижение стоимости валюты, можно воспользоваться случаем и купить ее сейчас. Такое мнение озвучил доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

По его словам, в госбюджете 2025 средний курс доллара был заложен на уровне 45 гривен, что свидетельствуют о том, что доллар будет дорожать и дальше.

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"То есть девальвация гривны - это процесс, который идет, и обратного пути я не вижу", - сказал Плотников изданию РБК-Украина.

Среди факторов, которые будут влиять на стоимость валюты, эксперт назвал западную помощь, которая зачисляется в государственный бюджет.

"Государству всегда выгоднее, когда национальная единица более дешевая, зачислять эту помощь, то есть больше зачислять этой помощи", - объяснил Плотников.

На курс гривни к доллару также влияет абсолютная неопределенность в вопросе завершения войны.

"Все это абсолютно не свидетельствует о том, что могут быть обратные движения. То есть доллар дорожает, гривня обесценивается. Я думаю, что эти процессы продолжатся. Возможно, это будет скачками, возможно, это не будет медленно, но в принципе это движение в одну сторону", - считает эксперт.

Стоит ли покупать доллар?

Покупать доллар по 42 гривни можно, если у украинцев есть свободные деньги.

"Можно, но в принципе те, кто должен был покупать, они купили по 38 или по 29, у кого была свободная гривня. Если у кого-то она есть, пусть покупает, но не так уж и много этой свободной гривни", - добавил он.

Курс доллара в Украине - последние новости

Официальный курс доллара на понедельник, 3 февраля, установили на уровне 41,73 грн за доллар. Гривна укрепилась на 9 копеек. Об этом говорится на сайте НБУ.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин посоветовал в первой половине года покупать доллары, а во второй - евро. Однако все будет зависеть от развития ситуации в стране.

В 2025 году курс доллара в Украине продолжит расти, но существенных колебаний на валютном рынке не предвидится. До конца года курс доллара может достичь 45 гривен. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Ректор Международного института бизнеса Украины Александр Савченко считает, что курс доллара в Украине со временем стабилизируется и не будет дальше пересекать отметку 43 грн, однако к концу 2025 года валюта может преодолеть исторический рубеж.

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Кто такой Алексей Плотников

Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов.

Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Потом работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор свыше 150 научных работ.

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