Курс доллара в феврале 2025: на сколько подорожает валюта в Украине

Национальный банк продолжит поддерживать гривню, компенсируя структурный дефицит валюты на рынке.

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Курс доллара не будет серьезно расти в феврале 2025 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Чего ждать от курса доллара в феврале

Как на курс повлияет инаугурация Трампа

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько спрогнозировала в комментарии Главреду, каким будет курс доллара в Украине в феврале 2025 года и какие факторы будут влиять на ситуацию на валютном рынке.

По ее словам, февраль обычно является довольно спокойным месяцем с точки зрения валютного спроса. Однако, дополнительной неопределенности на рынке добавляет инаугурация Дональда Трампа. В частности, решения, которые президент США будет принимать в начале каденции вполне способны повлиять на валютный спрос в Украине как по линии ожиданий, так и опосредованно. Например, из-за подорожания нефти и нефтепродуктов, импорт которых является ощутимой статьей украинского импорта.

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"В любом случае усиленные девальвационные ожидания украинцев будут сохраняться и в феврале. Этот фактор является довольно существенным с точки зрения формирования общего спроса на валютном рынке", - сказала Золотько.

Она прогнозирует, что Национальный банк продолжит поддерживать гривню, компенсируя структурный дефицит валюты на рынке. Эта задача сейчас, очевидно, остается в перечне ключевых приоритетов, учитывая ускорение инфляции.

"Поэтому значительного роста курса доллара в феврале я не ожидаю. По моему мнению, в наличном сегменте курс будет колебаться в диапазоне 42,7-43,6 грн/$", - считает Анна Золотько.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины планирует сделать евро курсообразующей валютой вместо доллара, но сроки этого изменения пока не определены. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что переход на евро положительно повлияет на экономику и евроинтеграцию Украины, однако сейчас не лучшее время из-за войны.

Ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин посоветовал в первой половине года покупать доллары, а во второй - евро. Однако все будет зависеть от развития ситуации в стране.

В 2025 году курс доллара в Украине продолжит расти, но существенных колебаний на валютном рынке не предвидится. До конца года курс доллара может достичь 45 гривен. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Ректор Международного института бизнеса Украины Александр Савченко считает, что курс доллара в Украине со временем стабилизируется и не будет дальше пересекать отметку 43 грн, однако к концу 2025 года валюта может преодолеть исторический рубеж.

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Кто такая Анна Золотько Анна Викторовна Золотько - член Правления, директор Департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК". Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область

Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).

В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.

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