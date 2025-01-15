Доллар "полетит" вверх: экономист спрогнозировал, каким будет курс в 2025 году

Курс валют будет меняться в зависимости от событий, которые будут происходить в Украине.

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Сколько стоит доллар в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Какой курс доллара по состоянию на 15 января

Когда валюта начнет дорожать

Курс доллара в Украине со временем стабилизируется и не будет дальше пересекать отметку 43 грн, однако к концу 2025 года валюта может преодолеть исторический рубеж. Об этом сообщил ректор Международного института бизнеса Украины Александр Савченко в эфире "КИЕВ24".

Ректор рассказал, что существенный рост курса доллара в конце 2024 и в начале текущего года вызван событиями на фронте.

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"События на фронте имеют ключевое значение для курса валюты. Если ситуация на фронтах, и, возможно, даже за столом переговоров, будет более-менее нормальная, то и валюта будет стабильной. Если будет значительная турбулентность на фронтах и в переговорах, тогда и гривна будет "шататься"", - пояснил экономист.

Савченко прогнозирует, что до конца 2025 года курс доллара к гривне вырастет. Он может составить 45 грн.

Согласно данным финансового портала "Минфин", доллар в обменниках можно приобрести в среднем по 42,90 грн, продать по 42,85 грн.

В банках средний курс продажи доллара составляет 42,90 грн, покупки - 42,25 грн.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на экономистов, в 2025 году стоит ожидать повышения курса доллара до 47 гривен. Кроме того, при определенных обстоятельствах курс доллара может "улететь в космос" и достичь отметки в рекордные 50 гривен.

В то же время член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в течение недели с 13 по 19 января не следует ожидать значительного подорожания доллара. По его мнению, регулятор, скорее всего, стабилизирует ситуацию. Эксперты советуют украинцам не продавать наличные доллары без крайней необходимости. В том, что касается покупки долларов - прогнозы разнятся.

Недавно финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, куда лучше инвестировать деньги - в американскую или европейскую валюту в течение 2025-го. По его словам, в первой половине года украинцам лучше покупать доллары, а во второй - евро. Однако все будет зависеть от развития ситуации в стране.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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