Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар "полетит" вверх: экономист спрогнозировал, каким будет курс в 2025 году

Марина Фурман
15 января 2025, 16:26
30
Курс валют будет меняться в зависимости от событий, которые будут происходить в Украине.
Обменник, курс доллара
Сколько стоит доллар в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой курс доллара по состоянию на 15 января
  • Когда валюта начнет дорожать

Курс доллара в Украине со временем стабилизируется и не будет дальше пересекать отметку 43 грн, однако к концу 2025 года валюта может преодолеть исторический рубеж. Об этом сообщил ректор Международного института бизнеса Украины Александр Савченко в эфире "КИЕВ24".

Ректор рассказал, что существенный рост курса доллара в конце 2024 и в начале текущего года вызван событиями на фронте.

видео дня

"События на фронте имеют ключевое значение для курса валюты. Если ситуация на фронтах, и, возможно, даже за столом переговоров, будет более-менее нормальная, то и валюта будет стабильной. Если будет значительная турбулентность на фронтах и в переговорах, тогда и гривна будет "шататься"", - пояснил экономист.

Савченко прогнозирует, что до конца 2025 года курс доллара к гривне вырастет. Он может составить 45 грн.

Согласно данным финансового портала "Минфин", доллар в обменниках можно приобрести в среднем по 42,90 грн, продать по 42,85 грн.

В банках средний курс продажи доллара составляет 42,90 грн, покупки - 42,25 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на экономистов, в 2025 году стоит ожидать повышения курса доллара до 47 гривен. Кроме того, при определенных обстоятельствах курс доллара может "улететь в космос" и достичь отметки в рекордные 50 гривен.

В то же время член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в течение недели с 13 по 19 января не следует ожидать значительного подорожания доллара. По его мнению, регулятор, скорее всего, стабилизирует ситуацию. Эксперты советуют украинцам не продавать наличные доллары без крайней необходимости. В том, что касается покупки долларов - прогнозы разнятся.

Недавно финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, куда лучше инвестировать деньги - в американскую или европейскую валюту в течение 2025-го. По его словам, в первой половине года украинцам лучше покупать доллары, а во второй - евро. Однако все будет зависеть от развития ситуации в стране.

Читайте также:

Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар курс доллара доллар гривна
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

16:31Украина
ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр

ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр

15:37Украина
"Запрет и сейчас действует": в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

"Запрет и сейчас действует": в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

15:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

"Поставили диагноз": Миддлтон сделала важное заявление о своем состоянии

"Поставили диагноз": Миддлтон сделала важное заявление о своем состоянии

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Игнорировать не стоит: 3 части тела, которые люди забывают мыть в душе

Игнорировать не стоит: 3 части тела, которые люди забывают мыть в душе

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Последние новости

16:35

"Россияне об этом не думают": ВСУ могут осуществить неожиданную операцию в Крыму

16:35

"Не хотела даже жить": Тоня Матвиенко сделала громкое публичное заявление

16:33

Россия очень хочет прекращения огня: генерал-майор назвал важный нюансВидео

16:31

Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

16:26

Доллар "полетит" вверх: экономист спрогнозировал, каким будет курс в 2025 году

Поглощение Беларуси может стать "успокоительным" для Путина в обмен на перемирие с Украиной - БульбаПоглощение Беларуси может стать «успокоительным» для Путина в обмен на перемирие с Украиной - Бульба
16:24

"Копия" Дарта Вейдера: во Вьетнаме нашли гигантское странное создание

16:08

Почему собаки наклоняют голову, когда мы с ними говорим: неожиданные причиныВидео

15:37

ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр

15:30

Цены "падать" не будут: в Украине изменилась стоимость популярных продуктов

Реклама
15:22

Как быстро размягчить масло: топ-4 самых простых способа

15:16

"Запрет и сейчас действует": в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

14:59

Защитники Мариуполя и Азовстали дома: в Украину вернулись 25 пленныхФото

14:50

"Маленький Позитивчик": Алексей Завгородний впервые стал отцом - фото младенца

14:42

Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине

14:13

"Порошенко нарядился в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне" - Гладких

14:13

Более 80% женщин ошибаются: как определить размер груди правильно

14:06

Учет 17-летних призывников: Зеленский уже подписал закон - что изменится

13:54

"Полный провал": Путин не достиг целей до 20 января - как ВСУ переиграли врага

13:41

Надвигается антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода 16 января

13:21

В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

Реклама
13:13

"Уже три операции": шоумен-воин Максим Нелипа получил ранение на фронте

13:12

На каком пальце правильно носить обручальное кольцо - приметы и суеверия

12:52

Ни НАТО, ни гарантий безопасности: может ли Украина остаться ни с чем - ЯгунВидео

12:52

Массированная атака по Украине: удалось ли РФ достичь своих циничных целей

12:51

Аэродромам РФ приготовиться: ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов

12:49

Звезды-двойники: кто из украинских актеров очень похожи друг на друга

12:49

Козырь в рукаве: у Байдена придумали хитрый план для переговоров с РФ - CNN

12:20

Бомба рецепт: шикарный салат из трех ингредиентов - очень бюджетное блюдоВидео

12:04

Добиваются взрыва: россияне целились по украинскому газохранилищу - что известно

11:48

Станет в разы быстрее: как ускорить зарядку телефона

11:44

Массированный удар по Украине: РФ запустила 43 ракеты и 74 БпЛА - сколько сбито

11:39

Барбара Брыльска прокомментировала слухи про свою смерть

11:37

Зеленский приехал в Польшу: в чем цель визита и с кем он встретится

11:35

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Собакам - гнев, Кроликам - трудности

11:30

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: до какой даты

11:28

Сильные штурмы не стихают: враг уничтожил позиции ВСУ на Покровском направлении

11:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 января (обновляется)

11:12

"Оккупантам и Киев нужен": майор назвал четыре области, которые хочет захватить РФ

10:43

Ситуация критическая: часть многоквартирной застройки в Торецке оккупирована

10:37

Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Реклама
10:33

Более 40 ракет и 70 дронов кошмарили Украину: Зеленский рассказал детали атаки

10:26

Могут устроить настоящий "куролес": Ягун сказал, чего ждать от ВСУ в 2025 годуВидео

10:11

Когда сеять перец на рассаду 2025: точные даты для наилучшего урожая

10:04

"Повреждения, с разрушениями": РФ попала в объекты инфраструктуры на Львовщине

10:00

От морозов -15 до сильного потепления: какой будет погода в феврале в Украине

09:48

Масштабный пожар в РФ: в Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий заводВидео

09:29

Ассия Ахат появилась в сети и засветила шикарное тело

09:28

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

09:17

После грандиозного скандала: предательница Анна Asti осталась без мужа - детали

09:15

Мирные переговоры: в МИД ответили, давят ли на Киев в вопросе завершения войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять