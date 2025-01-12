'Полетит в космос': какой будет новый курс доллара в 2025 году

Курс доллара в 2025 году в Украине может побить новую рекордную отметку и при ряде условий вырасти до 50 гривен за один "зеленый", считают экономисты.

https://glavred.info/economics/poletit-v-kosmos-kakoy-budet-novyy-kurs-dollara-v-2025-godu-10629911.html Ссылка скопирована

Какой будет новый курс доллара в 2025 году - прогноз курса доллара / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Курс доллара в Украине в 2025 году вырастет

1 доллар может стоить 50 гривен в 2025 году

В 2025 году стоит ожидать повышения курса доллара до 47 гривен. Кроме того, при определенных обстоятельствах курс доллара может "улететь в космос" и достичь отметки в рекордные 50 гривен. Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua сообщили экономические эксперты Олег Пендзин и Алексей Кущ.

Почему растет доллар в Украине

В 2025 году курс доллара в Украине в начале года достиг 42 гривен и выше, а к концу года может достичь около 47 гривен за доллар. Несмотря на то, что в Государственном бюджете на 2025 год предусмотрен средний курс в 45 гривен, фактические показатели могут быть выше, отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

видео дня

Эксперт прогнозирует постепенный рост стоимости доллара в течение года, как и в 2024-м. Поскольку бюджет ориентируется на среднегодовой курс в 45 гривен, до конца года возможен показатель в пределах 47-47,5 гривен за доллар.

Пендзин отмечает, что основным продавцом валюты в стране остается Национальный банк, из-за чего валютный рынок в классическом понимании фактически отсутствует.

"В нормальных условиях есть много продавцов валюты - экспортеры, и много покупателей - импортеры, и взаимодействие их спроса и предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который сверху стоит и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок", - отметил Пендзин.

Что будет с долларом в 2025 году - прогноз курса доллара

Экономист Алексей Кущ предполагает, что Украина в 2025 году может столкнуться с новыми вызовами. По его словам, в случае пессимистического сценария курс доллара может превысить 50 гривен. Основной прогноз предусматривает снижение уровня безработицы до 11-13%, рост ВВП на 3-4%, а девальвация гривны не будет превышать инфляцию, которая ожидается на уровне 8-10%.

Однако эксперт предупреждает о двух ключевых угрозах для экономики: длительном энергетическом кризисе и дефиците рабочей силы из-за активизации мобилизации, что сокращает количество экономически активного населения.

По его словам, в случае ухудшения ситуации на фронте или снижения внешней поддержки экономический рост может замедлиться до 0-2%, инфляция повысится до 10-15%, а курс доллара превысит 50 гривен. Уровень безработицы в таком случае может вырасти до 20%.

Курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины зафиксировал очередной рост курса доллара к гривне. По состоянию на 13 января 2025 года установлен новый рекордный показатель - 42,2841 гривны за доллар, что на 0,0016 гривны больше, чем предыдущий курс.

Доллар в очередной раз побил исторический максимум, поднявшись до 42,28 гривен, тогда как евро стоит 43,55 гривны. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин дал рекомендации по инвестициям в валюту в течение 2025 года. Он советует в первой половине года обращать внимание на доллар, а во второй - на евро. Однако окончательный выбор будет зависеть от экономической ситуации в стране.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что курс доллара в Украине будет продолжать расти, хотя резких изменений на валютном рынке не ожидается. По его прогнозу, к концу 2025 года доллар может вырасти до 45 гривен.

Другие новости:

Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред